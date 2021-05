Aerosoft: NextSim 2021: Festival für Simulationsspiele angekündigt

Die Aerosoft NextSim, das virtuelle Festival für Simulationsspiele von Publisher Aerosoft, wird vom 13. bis 15. August 2021 im geschlossenen Rahmen in Paderborn stattfinden. Das dort entstandene Videomaterial wird am 24. August 2021 um 18:00 Uhr (am Vortag der gamescom) veröffentlicht und als großes Streaming-Event gesendet - diesmal auch international."Aerosoft plant derzeit mit 15 Spielen aus dem Simulationsgenre, zwölf Studios und mehreren Influencern vor Ort in Paderborn - dazu kommen passende Live-Events wie etwa ein Truck Trial oder das Ausprobieren eines echten Schwertransport-LKWs. Die Teilnahme am Event vor Ort ist Influencern und Medienvertretern vorbehalten."Fabian Boulegue, Producer bei Aerosoft und Initiator der NextSim, sagt: "Der Erfolg im letzten Jahr hat uns bestärkt, dieses Jahr noch viel ambitionierter an die Sache heranzugehen: Wir wollen den besten Video-Content zu den besten Simulationsspielen erzeugen und uns auch international noch viel stärker als Spezialist für Simulationen positionieren."Eine komplette Liste der teilnehmenden Studios und der vorgestellten Spiele wird Aerosoft in den nächsten Wochen veröffentlichen.