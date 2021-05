The Addams Family: Villa-Wahnsinn: Kooperativer 3D-Plattformer zu Halloween angekündigt

Nach knapp 20 Jahren feiert die Addams Familiy ein Comeback in der Videospielwelt: Metro Goldwyn Mayer (MGM), Outright Games und PHL Collective haben The Addamy Family: Villa-Wahnsinn angekündigt, das pünktlich zu Halloween für PC (via Steam), PS4, Xbox One und Switch erscheinen soll. Dabei handelt es sich um einen 3D-Plattformer im Comic-Look, der sich stilistisch am Animationsfilm von 2019 orientiert und kooperativ mit bis zu vier Spielern in Angriff genommen werden darf."Es ist sehr aufregend, nicht nur erstmals mit MGM zusammenzuarbeiten, sondern dann auch noch an The Addams Family – eine der größten Marken aller Zeiten im Bereich Unterhaltung für die ganze Familie", sagt Terry Malham, CEO von Outright Games. "Für uns ist es eine wahre Freude, ein spannendes Videospiel für die ganze Familie zu entwickeln mit einer der legendärsten und langlebigsten Familien der Popkultur.""The Addams Family hat Fans in allen Generationen und auf allen Kontinenten und die suchen immer nach neuen Wegen, um die Charaktere und Geschichten zu erleben", sagt Robert Marick, Executive Vice President MGM Global Consumer Products & Experiences. "Mit der Veröffentlichung des neuen Spiels mit Outright Games geben wir Fans die Gelegenheit, auch noch weit nach Erscheinen des neuen Films im Herbst den schaurigen Charme von Wednesday, Pugsley, Gomez und Morticia zu genießen."Features laut Hersteller:● WERDE TEIL DER FAMILIE – Erlebe die verrückte Welt der Addams Family in einer eigens für das Spiel geschriebenen Geschichte basierend auf den erfolgreichen Animationsfilmen!● RETTE DIE VILLA – Enthülle die schrecklich spannende Geschichte des Hauses der Addams Family in einem 3D-Plattformabenteuer!● KOMPETITIVE MINISPIELE – Springe, stoße und rase zum Sieg!● ALLEIN ODER GEMEINSAM – Erkunde das Haus der Addams auf eigene Faust oder gemeinsam mit bis zu 4 Spielern!Letztes aktuelles Video: Ankündigungsteaser