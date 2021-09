Die Addams Family: Villa-Wahnsinn: Wednesday, Pugsley, Morticia und Gomez laden zur Gruselparty

Familienanschluss – Du kannst in die gruselige Welt der Addams Family eintauchen, basierend auf der originalen Geschichte des Animationsfilmhits!

Rettung der Villa – Kannst du in diesem 3D-Plattform-Abenteuer die schrecklich aufregende Geschichte der Addams-Familienvilla enträtseln?

Aufregende Minispiele – Hier kannst du dir springend, schubsend und rammend den Weg zum Sieg bahnen!

Solo oder gemeinsam – Du kannst mit bis zu vier Spielern auf demselben Bildschirm ein Team bilden oder die Addams-Familienvilla allein erkunden!

Am heutigen 24. September 2021 haben PHL Collective und Outright Games das 3D-Partyabenteuer Die Addams Family: Villa-Wahnsinn ab 35,99€ bei kaufen ) alias The Addams Family: Mansion Mayhem für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Als Download via Steam Microsoft Store und eShop kostet der auch als Boxversion im Handel erhältliche Titel jeweils 39,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Sie sind gruselig, sie sind verrückt und ein geheimnisvoller Besucher will ihre schaurige Villa erobern! Nur du und deine Freunde können Wednesday, Pugsley, Gomez und Morticia Addams in diesem lustigen 3D-Plattform-Abenteuer für bis zu vier Spieler dabei helfen, die Villa der Addams Family zu retten.Dazu könnt ihr die dunklen Abgründe und magischen Mysterien der Villa erkunden, Geheimnisse entdecken und das legendäre Haus retten. Jeder kultige Charakter hat spezielle Fähigkeiten – Gomez’ hat etwa seinen Mazurkasäbel und Wednesday ihren Hausoktopus Socrates – und sie helfen dir dabei, Rätsel zu lösen und Relikte zu finden, die etwas über die haarsträubende Geschichte der Villa verraten. Du kannst in Mehrspieler-Minispielen, in denen es darum geht, mit Schubsen und Springen den Sieg zu ergattern, mit oder gegen deine Freunde spielen. So wird der Familienspieleabend zu einem schaurig-aufregenden Erlebnis! Es ist abscheulich, es ist schrecklich, es ist ihr Zuhause – hier könnt ihr euch zusammentun, um gemeinsam bei der Rettung der Addams-Villa eine fürchterlich gute Zeit zu verbringen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer