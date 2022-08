Lies of P: 12 Minuten Gameplay-Trailer zum Soulslike veröffentlicht

Lies of P: Release-Termin noch unbekannt

Die altbekannte Geschichte von Pinocchio erhält schon bald eine neue, düstere und vor allem spielbare Interpretation in Form von Lies of P. Dazu wurden nun zwölf Minuten Gameplay gezeigt.Wie es sich für ein Soulslike-Spiel gehört, sollte man die märchenhafte und knallbunte Disney-Version der Geschichte schnell aus dem Kopf verdrängen. Stattdessen geht es in einer düsteren Welt äußerst rabiat zur Sache, woran das gezeigte Material keinen Zweifel lässt. Darin sehen wir viele Tutorials und Kämpfe, aber auch die Atmosphäre kommt sehr gut zur Geltung. Die puppenartigen Gegner wirken dabei besonders gruselig – aber seht selbst:Im Video bekommt man schon erste Eindrücke von den speziellen Fähigkeiten, mit denen der erwachsen aussehende Protagonist in den Kampf zieht. Es wäre aber keine Pinocchio-Adaption, wenn nicht auch das Lügen an sich als Mechanik den Weg ins Spiel finden würde. Schon 2021 versprach man deshalb, dass es Quests geben wird, deren Verlauf von den Lügen-Entscheidungen des Spielers beeinflusst werden. Diese haben dann auch Auswirkungen auf die Geschichte.An Lies of P arbeiten derzeit die Round8 Studios, Neowiz ist der Publisher. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es derzeit leider noch nicht. Aber wenn es so weit ist, soll das Game auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S und PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Alpha Gameplay Teaser