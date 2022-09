Lies of P: 40 Minuten Gameplay zum neuen Soulslike

Viele Details im neuen Trailer

Lies of P konnte per Trailer bereits auf der vergangenen Gamescom überzeugen, nun schieben die Entwickler weiteres Material nach. Rund 40 Minuten zeigen weitere Details und auch ein Bosskampf ist zu sehen.Lies of P, das Soulslike der Entwickler des koreanischen Studios Neowiz lehnt sich lose an die Vorlage des Märchens von Pinocchio an. Als mechanisches aber äußert wehrhaftes Püppchen kämpft sich der Spieler auf der Suche nach seinem Erbauer Geppetto durch eine viktorianisch anmutenden Spielumgebung.Neben der hübschen Optik ist im Trailer der Einsatz verschiedener Nah- und Fernkampfwaffen zu sehen. An den Leuchtfeuern, die in Lies of P Stargazers heißen, können unterwegs eingesammelte Materialen zur Verbesserung der Ausrüstung eingesetzt werden.Das ist auch bitternötig, denn die Gegner sind nicht nur in der Überzahl, sondern wehren sich überaus schnell und ziehen mit ihren Angriffen gerne mal große Teile der Lebensleiste ab. Dass Lies of P, im Vergleich zum Genre-Kollegen Steelrising , auf einen beinharten Schwierigkeitsgrad setzt, steht nach dem Beäugen des neuen Gameplay-Materials außer Frage. Bereits auf der Gamescom konnte ein erster Blick auf das Soulslike begeistern, die Entwickler betonen allerdings, dass es noch ein wenig dauert, bis das Spiel ihre Qualitätsansprüche erfüllt.So gibt es noch keinen genauen Releasetermin aber irgendwann in 2023 soll Lies of P dann für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen.