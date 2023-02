Lies of P: Neuer Trailer enthüllt endlich Release-Termin des Pinocchio-Soulslikes

Lies of P: Lovecraft lässt grüßen

Währendweiterhin ohne Nachfolger und PC-Port auf der PlayStation 4 versauert, rücktals düsteres Trostpflaster langsam, aber sicher in greifbare Nähe.Schon seit einiger Zeit steht das Spiel des südkoreanischen Entwicklerstudios Neowiz für 2023 auf dem Zettel, nun hat man denimmerhin auf einen konkreten Monat eingegrenzt. Imsoll es demnach endlich soweit sein: Zwei Monate vor Halloween dürft ihr euch dann auf den meisten Plattformen durch Lies of P gruseln.Auf dem IGN Fan Fest war Lies of P nämlich mit einem frischen Trailer vertreten, der nicht nur neue Einblicke in das Pinocchio-Soulslike gewährt, sondern auch den ersehnten Release-Monat verriet. Das Werbevideo selbst bot dieses Mal zwar kein Gameplay, konzentrierte sich aber ganz und gar auf die Atmosphäre des Spiels und schnitt Monster-Design und Story an.Zu sehen ist in den genau zwei Minuten nämlich ein bizarres Tentakelmonster, das direkt den Albträumen von H.P. Lovecraft entsprungen sein könnte und durch die Trümmer einer Stadt wandert. Als es eine kaputte Maschine entdeckt, beginnt es seine Auswüchse in das Metall zu schieben und bemannt den nicht mehr funktionierenden Roboter.Parallel zu dieser gruseligen Transformation führt ein unbekannter Charakter einen Monolog, der sich um die angeblich dumme Gesellschaft dreht. Der vermutliche Antagonist will offenbar eine neue Welt erschaffen, damit die „Idioten“ verstummen lassen und beendet seine Ausführungen mit einer typischen Bösewicht-Lache.Sich ihm entgegenstellen und in die Rolle von Pinocchio schlüpfen könnt ihr dann im August, wenn Lies of P endlich erscheint. Als Plattformen bedient das Soulslike nicht nur den, sondern auch. Game Pass-Abonnenten dürfen das Schauermärchen außerdem zum Launch-Tag ohne Extrakosten spielen. Die Wartezeit versüßt währenddessen