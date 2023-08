Lies of P: 5 Soulslikes, die noch 2023 erscheinen sollen

Lügen haben scharfe Klingen: Lies of P

Entwickler: Round8 Studio

Round8 Studio Geplanter Release: 19. September 2023

19. September 2023 Plattformen: PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X | S

Mut zur Sünde: Blasphemous 2

Entwickler: The Game Kitchen

The Game Kitchen Geplanter Release: 24. August 2023

24. August 2023 Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X | S

Gleicher Name, neues Spiel: Lords of the Fallen

Entwickler: CI Games / Defiant Studios

CI Games / Defiant Studios Geplanter Release: 13. Oktober 2023

13. Oktober 2023 Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S

Mit Sand und Seele: Sands of Aura

Entwickler: Chashu Entertainment

Chashu Entertainment Geplanter Release: 2023

2023 Plattformen: PC

Kein Bloodborne für PC, aber...: The Last Faith

Entwickler: Kumi Souls Games

Kumi Souls Games Geplanter Release: Oktober 2023

Oktober 2023 Plattformen: PC, Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X | S

Auch wenn 2023 schon ganz schön weit fortgeschritten ist, wartet die zweite Jahreshälfte noch mit jeder Menge Neuerscheinungen auf hungrige Spieler, darunter beispielsweiseoderWas die beiden gemeinsam haben? Sie werden aufgrund zahlreicher Elemente alsbezeichnet, also Action-Rollenspiele mit einem Fokus auf Erkundung und knackige Bosskämpfe. Und sie sind nicht die einzigen: Da Genre-Experte From Software sich mitdemnächst lieber dem Mech-Bereich zuwendet, haben wir fünf Soulslikes für euch versammelt, dieerscheinen sollen.Den Anfang unserer Liste ziert der wohl heißeste Kandidat vieler Soulslike-Fans:. Der Debüt-Titel vom südkoreanischen Entwickler Round8 Studio lässt euch in die Rolle der bekanntesten Puppe der Welt schlüpfen, die im Titel zumindest mit ihrem ersten Buchstaben präsent ist. Die Rede ist natürlich von, der sich in seinem neuen Abenteuer nicht mit hinterhältigen Füchsen und Katern, sondern mit einer ganzen Horde blutrünstiger Roboter auseinandersetzen muss.Seine Suche nach Meister Geppetto führt den künstlich geschaffenen Menschen in die, wo er mit einem ganzen Arsenal verschiedener Waffen durch die gefährlichen Gassen stromert und die wildgewordenen Blechbüchsen in seine Schranken weist. Vor allem diejenigen, die seitvergeblich auf einen Nachfolger warten, könnten bei Lies of P auf ihre Kosten kommen: Die neu interpretierte Geschichte Pinoccios versprüht in bisherigen TrailernNach einem Neueinsteiger geht es mit einem Nachfolger weiter: Im spanischen Entwicklerstudio The Game Kitchen brodelt nämlich das heiß erwartete Sequel zu. Die Mischung ausist endlich bereit für die zweite Runde und will euch in detailreichen 2D-Umgebungen literweise Pixelblut von religiösen Fanatikern vergießen lassen. Der Büßer, der schon im ersten Teil mit dem Schwert der Sünde, Mea Culpa, dem sogenannten Wunder den Kampf angesagt hat, ist natürlich auch wieder am Start.Damit er in Blasphemous 2 nicht sein Haupt samt Spitzenhelm verliert, führt er nun aber noch jede Menge weiterer Waffen ins Gefecht und erlernt gleich mehrere neue Fähigkeiten für die. Abkürzungen stehen angesichts der Genre-Zuordnung genauso auf dem Speiseplan wie fiese Endgegner und Checkpoints, die euch bei einer Rast zwar eure Heilflaschen auffüllen, aber auch alle Feinde wieder erscheinen lassen – glücklicherweise abzüglich der Bosse.Soulslike-Fans kennen den Namenbereits: Der 2014 erschienene Titel vom deutschen Entwicklerstudio Deck13 glänzte mit gelungener Grafik, versagte aber im Gameplay-Bereich. Dassoll es nun besser machen: Für den Job an Bord geholt hat Publisher CI Games die Defiant Studios, die in zahlreichen Trailern ihre Neuinterpretation des Soulslikes vorgestellt haben, bei dem ihr wortwörtlich zwischen der Welt der Lebenden und der Toten wandelt.Jedes Mal, wenn ihr ins Gras beißt – und das dürfte voraussichtlich ziemlich häufig passieren – steigt ihr nämlich hinab nach: Das Reich der Gestorbenen erinnert mit seinen finsteren Visionen und grauenerregenden Gegnern dann auch fast mehr an Bloodborne, womit Lords of the Fallen gleich zwei From Software-Inspirationen in sich vereint. Eine spielerische Besonderheit, mit der das Reboot schon jetzt wirbt: Ihr könnt zusätzlich zu den festen LeuchtfeuernWährend die ersten drei Kandidaten dieser Liste den meisten Genre-Fans längst ein Begriff sein dürften, schwirren die letzten beiden vermutlich eher unter dem Radar. Dabei befindet sichschon seit 2021 im Early Access und soll dieses Jahr endlich vollständig veröffentlicht werden: Mit seinererinnert der Titel zwar eher an, soll spielerisch aber ganz und gar die Soulslike-Schiene fahren und will dabei jede Menge kämpferische Freiheit bieten.Ankönnte Sands of Aura derweil auch wegen seiner Erkundung erinnern, bei der man Spielern nur grobe Anhaltspunkte statt eindeutigen Map-Markierungen zur Verfügung stellen will und bei der Isolation eine große Rolle spielt. Die Reise mit eurem Schiff namens Kornwoge, das geschmeidig durch dievon Talamhel zieht, dürfte nämlich nicht unbedingt ein Gruppenunterfangen werden.Wer 2D-Soulslikes bevorzugt unddirekt zu Release vernascht, darf sich danach auffreuen. Als düsteres Soulslike-Metroidvania will euch der für Oktober geplante Titel über marode Friedhöfe, durch schaurige Bibliotheken und in verlassene Kathedralen schicken, in denendarauf warten, von euch in die Hölle geschickt zu werden – und dabei mitunter ganz schönen Widerstand leisten werden.Genau wie bei Lies of P hat man sich zumindest optisch eher von Bloodborne als von Dark Souls beeinflussen lassen und verspricht ein „gnadenloses und präzises Kampfsystem“, das mit verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen sowie mächtigen Zaubersprüchen für Abwechslung sorgen soll. Ob der Funke spielerisch überspringen kann, bleibt abzuwarten, die voninspirierten 2D-Landschaften wissen in den bisherigen Trailern aber schon einmal zu beeindrucken.Auf welches der oben genannten Soulslikes freut ihr euch am meisten? Oder gibt es vielleicht eine potenzielle Perle, die wir übersehen haben? Schreibt unsdoch gerne in die Kommentare. Und sollte sich das Jahr dann dem Ende zuneigen und ihr habt alle der oben aufgeführten Spiele bereits hinter euch, steht 2024 schon mit neuen möglichen Soulslike-Krachern wieodervor der Tür.