Lies of P: Steampunk-Soulslike soll mehrere Enden bekommen

Lies of P: „Wenn man es nur einmal spielt, ist es nicht komplett.“

Pinocchio als Protagonist in einem düsteren Gothic-Action-Adventure – was sich ungewöhnlich anhört, hat sich in Trailern zuschon mehrfach als eine stimmige Kombination erwiesen. Etwa 30 Stunden soll die Spieldauer des Steampunk-Soulslikes betragen – allerdings für einen Run.Wievon Entwicklerstudio Round8 nun verkündete, verfügt das Spiel jedoch über mehrere Enden, weshalb Spieler deutlich mehr Zeit mit dem Spiel verbringen sollten.Genauer gesagt sollen essein; je nachdem, wie ihr euch im Spiel verhaltet und entwickelt, ist auch der Ausgang von Lies of P unterschiedlich. „Unsere Planungen waren von Anfang an, dass Spieler es nicht nur einmal spielen wollen“, so Choi im Interview mit DualShockers. „Wenn man es nur einmal bis zum Ende spielt, ist es nicht komplett. Wir empfehlen dringlichst, mehrere Durchgänge zu beenden.“Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, potenzielle Spieler dazu anzuhalten, länger am Ball zu bleiben. Ob sich wiederholte Durchgänge auch anders spielen, wie zum Beispiel bei, ist nicht bekannt. Da das Spiel lose auf Pinocchio basiert, spielen wohl. Durch das „Lügensystem“ sollen bestimmte Handlungsstränge und Konsequenzen getriggert werden, die auf den Ausgang des Spiels Einfluss haben. Wie Choi bereits früher bestätigte, wird das Spiel keinen einstellbarenhaben, da Soulslikes keine Optionen dieser Art haben sollten.In Lies of P spielt ihr einen (menschlichen)– für dessen Look Timothée Chalamet Pate gestanden haben könnte – in der von dunkler Magie durchzogenen Stadt Krat, die an ein viktorianisches London erinnert. Viele Gegnertypen scheinen ebenfalls Puppen oder Roboter zu sein – jedenfalls wie Pinocchio etwas Anorganisches, das zum Leben erweckt wurde.Wie viel das Spiel wirklich mit Pinocchio gemeinsam hat, könnt ihr ab demerfahren, wenn es für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S sowie PC erscheint. In einem kleinen Überblick haben wir euch zusammengefasst,in diesem Jahr noch freuen könnt.