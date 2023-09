Lies of P: Für ein erfolgreiches Überleben in Krat: 5 Einsteigertipps

Lies of Parieren

Genug pariert, geblockt und ausgeteilt: Der weiß umrandete Lebensbalken zeigt an, dass der Boss vom nächsten aufgeladenen Angriff vorübergehend außer Gefecht gesetzt wird.

Stellt euch den Minibossen

Geizt nicht mit den Pulszellen

Der Aufladefortschritt eurer Pulszelle, links im Bild, wird durch die pinke Farbe veranschaulicht. Ist wieder eine verfügbar, erklingt ein Audio-Signal.

Bleibt experimentierfreudig

Schaut regelmäßig im Hotel Krat vorbei

Dieses Hotel ist groß genug für uns zwei: In der HUB-Area stoßt ihr auf nette Gesellen, die euch mit hilfreichen Tipps oder Items zur Seite stehen.

Seit wenigen Tagen istnicht nur für Käufer der Deluxe-Edition, sondern für alle Spieler verfügbar, und der früh erkennbare, deftige Schwierigkeitsgrad schreckt ab oder sorgt für Begeisterung.Egal in welchem Lager ihr euch befindet: Falls ihr euch bereits mit Pinocchio durch die Horden von durchgedrehten Puppen schnetzelt, könntet ihr vielleicht die ein oder andere Hilfestellung für einegebrauchen. Wir haben unseinfallen lassen, die euch dabei hoffentlich unter die mechanischen Arme greifen.Wer in Lies of P aufgrund seiner-Erfahrung auf die altbewährtesetzt, könnte schnell an seine Grenzen stoßen: Nicht, dass aus dem Weg hechten und sich hinter dem Boss für ein paar Angriffe in den Rücken verstecken nutzlos wäre. Aber angesichts der langen Lebensleisten und schnellen Schläge vieler Bosse ist das defensivere Spielverhalten äußerst ineffizient und zieht die ohnehin schon nicht kurzen Kämpfe weiter in die Länge.Unsere Empfehlung: Beißt in den sauren Apfel und, im Spiel als perfektes Blocken bezeichnet,. Lassen sich popelige Puppen noch mit wenigen Schlägen aus dem Weg räumen, lohnt es sich bei den Endgegnern wirklich, durch wiederholtes Parieren die unsichtbare Stagger-Leiste zu füllen. Ist die am Limit, leuchtet nämlich der Lebensbalken weiß und dann reicht ein aufgeladener oder Fabel-Angriff, um den Boss für kurze Zeit lahmzulegen.Während euer gigantischer Gegenspieler eine Verschnaufpause einlegen muss, könnt ihr nicht nur zu demansetzen, sondern auch noch ein oder zwei normale Angriffe oder eine Ladung mit eurem linken Arm abfeuern. Wer viel pariert, bekommt bei den meisten Bossen zwei Mal die Gelegenheit zu einem solchen Manöver und der dabei ausgeteilte Schaden macht sich auf Dauer wirklich bemerkbar. Das befriedigende Gefühl, Bosse mit einer punktgenauen Parade nach der anderen aus dem Leben zu reißen, ist dann noch die Kirsche auf der Sahnehaube.Durch die Straßen von Krat stromern nicht nur jede Menge harmlose Handlanger, sondern auch der ein oder andere: Riesige Roboter mit Rädern auf dem Rücken, Ungeheuer mit Axttentakeln oder mechanische Clownspuppen können auf den ersten Blick ganz schön angsteinflößend sein. Weil die euch in der Regel nicht den Weg versperren, scheint es häufig verlockender, einfach vorbeizusprinten oder -zuschleichen.Trotzdem lohnt sich die Auseinandersetzung mit den Minibossen: Abgesehen von den intensiven Kämpfen, für die meisten wohl ihre virtuelle Reise nach Krat antreten dürften, haben die Widersacher nämlich. Neue Waffen oder Amulette zum Beispiel, oder das begehrte Quarz, die seltene Ressource, mit der ihr im Talentbaum neue Boni für Protagonistenpuppe Pinocchio freischaltet. Das ist den Schweiß und Stress locker wert.Wie es sich für ein Soulslike gehört, stehen euch in Lies of P nur einezur Verfügung, die sich erst nach eurem Ableben oder der Rast an einem Stargazer wieder auffüllen. Die sogenannten Pulszellen, die Pinocchio mit neuem Saft versorgen, haben aber eine Besonderheit: Sind sie leer, könnt ihr eine einzige durch erfolgreiche Angriffe gegen Gegner wieder aufladen. Diese Mechanik hat kein Limit, weshalb ihr nicht auf eurer letzten Pulszelle sitzen solltet, wenn eure Lebensleiste auf Halbmast hängt.Stattdessen lohnt es sich, die letzte Portion Heilung frühzeitig zu nutzen, damit ihr mit euren Schlägen bereits den Ladevorgang einer neuen beginnt. Dieser Effekt kann im Talentbaum übrigens noch verstärkt werden, sodass weniger Angriffe für die Aufladung benötigt werden oder sich diese sogar zusätzlich passiv regeneriert, während ihr pariert, ausweicht oder panisch durch die Gegend lauft. Dasist enorm wichtig, um das meiste aus euren Erkundungstrips und Bosskämpfen herauszuholen.Falls ihr trotz der drei obenstehenden Tipps aktuell an einem Kampf besonders zu knabbern habt: Scheut euch nicht,! Viele der Bosse sind anfällig gegen gewisse Elemente, also wechselt doch mal euren Legionsarm und nutzt statt des Elektroschocks den Flammenwerfer. Oder hüllt eure Klinge dank besonderer Schleifsteine in eine Säure-Aura, um euren Gegner langsam, aber sicher zugrunde zu richten.Manchmal könnte es auch an derliegen, wenn ihr derzeit kein Land seht. Zwar sind die verschiedenen Mordinstrumente in Lies of P recht ausgeglichen designt worden, trotzdem kann der Wechsel vom klobigen Großschwert zum flinken Säbel oder umgekehrt mitunter wahre Wunder wirken. Gerade weil das Spiel euch so viele Möglichkeiten gibt, bei denen ihr eure Waffe mit Klinge und Griff noch dazu individuell gestalten könnt, könnte das Herumexperimentieren mit verschiedenen Kombinationen der Schlüssel zum Sieg sein.Bedeckt von Schweiß und Maschinenöl solltet ihr zwischendurch auch mal eine Pause einlegen und demeinen Besuch abstatten. Dort warten neben Sophia, der Dame für euren Levelfortschritt, und Eugénie, der Schmiedin für starke Schwerter, auch noch eine Reihe weiterer illustrer Gäste auf euch. Abhängig von eurem Spielfortschritt haben die regelmäßig neue Geschichten oder Gegenstände für euch auf Lager oder verwickeln euch in eine frische Nebenquest.Regelmäßig vorbeizuschauen lohnt sich also, um mehr über die Einwohner Krats zu erfahren odereinzusacken. Damit ihr das nicht vergesst, zeigt euch das Schnellreisemenü außerdem regelmäßig an, falls jemand im Hotel – oder anderswo – etwas von euch will. So müsst ihr nicht auf gut Glück einen Abstecher machen, sondern könnt das Etablissement gezielt aufsuchen.Falls ihr euch allgemein gut im Spiel zurecht findet, aber mit bestimmten Bossen Probleme habt, schaut doch bei einem, dem, demodervorbei.