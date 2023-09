Lies of P: Guide: So verbessert ihr Klingen, Griffe, Spezial- und Legionswaffen

Lies of P: Wo lassen sich Waffen verbessern?

Upgrades für Griffe: Die verschiedenen Kurbeln

Bei den Griffen kurbelt ihr wortwörtlich an den Werten. Kompliziert ist das System glücklicherweise nicht, denn es gibt nur drei Varianten.

Der Herr der Klinge: Waffen mit Mondsteinen verbessern

Normale Klingen lassen sich insgesamt zehn Mal verbessern. Jede Stufe kostet euch neben den wertvollen Mondsteinen auch eine kleine Portion Ergo.

Spezial- und Legionswaffen machen ihr eigenes Ding

Bei den Legionswaffen gehen keine Zahlen nach oben, dafür bekommt ihr spannende neue Effekte wie fliegende Funken oder mehrfache Minen geboten.

Wer im frisch erschienenenauch nur den Hauch einer Chance haben will, braucht neben geschickten Ausweichrollen und Paraden vor allemWie bei jedem Soulslike solltet ihr eure schlagkräftigen Stahlargumente verbessern, um mit den wachsenden Herausforderungen fertig zu werden. Doch weil ihrmit Klingen und Griffen, Spezial- und Legionswaffen sowie mehreren Ressourcen leicht den Überblick verlieren könntet, verraten wir euch in unserem Guide,sich in Lies of Pdurchführen lassen.Gleich vorweg: Egal welche Mordinstrumente ihr auf Vordermann bringen wollt, die Anlaufstelle dafür ist in Lies of P stets die gleiche. Als Expertin für Waffen aller Art findet ihr dieim, rechts vom großen Stargazer in der Haupthalle, wenn ihr euch Richtung Innenhof mit den beiden Puppen zum Trainieren begebt. Wollt ihr eurem aktuellen Schwert, Säbel oder Dolch also ein Upgrade verpassen, müsst ihr euch ins Hotel teleportieren – an den Stargazern unterwegs gibt es dafür keine Möglichkeit.Schleppt ihr eine Standardwaffe mit euch herum, dann müsst ihr in Lies of P gleich zwei Ressourcen sammeln, denn Klinge und Griffe werden jeweils einzeln aufgebessert. Zum Glück sind dieherrlich unkompliziert, denn sie müssen nur einmal angepasst werden: Mit einer vonverändert ihr die jeweilige Skalierung, sodass eure Waffe anschließend von einem Wert stärker profitiert und ein anderer nicht mehr berücksichtigt wird.Um welchen Wert es sich dabei jeweils handelt, verrät der Name: Die, dieund diesind ziemlich selbsterklärend. Solltet ihr eure Wahl bereuen, könnt ihr euren Griff mit einerwieder zurücksetzen und von mehreren, schlechteren Skalierungen profitieren, oder eine der anderen Kurbeln anwenden. Genau wie die restlichen Upgrade-Ressourcen findet ihr auch die verschiedenen Kurbeln in freier Wildbahn und Schatzkisten oder könnt diese von ausgewählten Händlern erstehen.Die Klingen von normalen Waffen lassen sich in Lies of P hingegenaufwerten, wobei mehrere Exemplare von vier verschiedenen Ressourcen dafür notwendig sind. Angefangen mit dem, mit dem ihr Klingen auf +3 bringen könnt, gefolgt vom, der eure normalen Äxte und Stäbe auf +6 bringt. Anschließend nutzt ihrfür die Stufen bis +9 und das finale Upgrade auf +10 erfolgt dann mit dem, der natürlich entsprechend selten ist.Grundsätzlich lassen sich alle Varianten des Mondsteins aber so häufig finden, dass ihr eine bis vier Waffen auf das Maximallevel hieven könnt – gründliche Erkundung und das Besiegen von fiesen Minibossen vorausgesetzt. Trotzdem solltet ihr natürlichund nicht jede dahergelaufene Wald- und Wiesenaxt hochziehen, sondern erstmal ein bisschen die Movesets und Reichweite ausprobieren. So könnt ihr herausfinden, welche Waffen euch am besten gefallen und dann vor allem die späteren Mondsteine konzentrierter investieren.Eine Sonderbehandlung benötigen derweil dievon Lies of P. Die Spezialwaffen, die ihr im Austausch gegen die Boss-Ergos vom Stalker Alidoro bekommt, den ihr wiederum das erste Mal in der Kathedrale von St. Frangelico findet, lassen sich nämlich nur auf +5 verbessern. Trotzdem braucht ihr nochmal zwei besondere Ressourcen: Den, mit dem ihr Spezialwaffen auf +3 bringen könnt und denfür zwei weitere Stufen.Auch hier gilt es also, sparsam zu sein und erst einmal mit verschiedenen Spezialwaffen herumzuexperimentieren, bevor ihr die noch einmal deutlich selteneren Vollmondsteine des Bundes investiert. Ähnlich verhält es sich bei den, also eurem metallischen linken Arm, von dem ihr gleich mehrere Varianten freischalten könnt. Hier kommen diezum Einsatz: Für die maximale Stufe werden pro Legionswaffe acht Stück davon fällig.Jede Armvariante verfügt über drei Upgrades, die allerdings nicht einfach nur stumpf den Schaden erhöhen, sondern. Bei dem Feuerarm Flamberge verbessert ihr mit der ersten Investition beispielsweise die Reichweite, während die zweite für ein intensiveres Feuer sorgt und die dritte eine auf Knopfdruck aktivierbare Flammenexplosion erzeugt, wenn ihr die Legionswaffe lange genug verwendet. Wo ihr nun genau wisst, welche Waffen ihr wie verbessern könnt,