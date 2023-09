Lies of P: Boss-Guide: So besiegt ihr den Ältesten der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens

Lies of P: Die Angriffe des Ältesten der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens

Let's Beyblade: Wie ein Kreisel dreht sich der Älteste und schwingt dabei sein scharfkantiges Schwert. Ihr solltet also besser euer eigenes zum Parieren hochheben.

Allgemeine Tipps zu den Geschwistern

Diese Arena ist zu klein für uns drei: Um den Bosskampf zu überleben, müsst ihr zwischenzweitlich immer wieder zwei Gegner gleichzeitig jonglieren.

Die mörderische kleine Schwester mit den Doppelschwertern

Die Häsin ist klein und ziemlich schnell unterwegs, hat aber entsprechend wenig Lebenspunkte und lässt sich gut mit Backstabs niederstrecken.

Der Eimerträger und sein spitzer Speer

Passend zum Hasen-Outfit kann der Speerträger ziemlich hoch in die Luft hopsen, um euch auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.

Mit Mantel und Degen

Die Sache hat einen Haken: Lasst ihr euch vom Greifarm erwischen, werdet ihr auch gerne mal durch die halbe Arena gezogen.

Habt ihr den Gefallenen Erzbischof Andreus mit seinen zwei Phasen hinter euch gebracht, erwartet euch mit derder erste Multi-Bosskampf inDie vier Maskenträger ziehen nämlich nicht allein, sondern immerin die Schlacht. Der Älteste ist dabei nonstop präsent und für die Lebensleiste am unteren Bildschirmrand verantwortlich, bekommt aber zwischendurch Unterstützung von einem seiner jüngeren Geschwister. Wie ihrund siegreich aus dem Kampf hervorgeht, verrät unser Lies of P-Bossguide.Obwohl sich euch in der Zwischensequenz alle vier entgegenstellen, beginnt und endet der Kampf mit dem: Sein Name prangt auf der erwähnten Lebensleiste und wenn er besiegt ist, ist der Sieg euer. Leichter gesagt als getan, denn der muskulöse Maskenmann ist genau wie die restlichen Bosse in Lies of P schnell, stark und bedrängt euch unaufhörlich mit seiner mannshohen Klinge.Der Schlüssel zum Erfolg liegt also in den Angriffen des Ältesten, die sich mit ein bisschen Übung allesamt gut parieren lassen. Das gilt insbesondere für seinen, bei dem er sich fünf Mal um die eigene Achse dreht, wobei ihr vier Mal schnell hintereinander parieren und beim letzten eine Sekunde länger warten müsst. Nicht unähnlich:. Der Älteste der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens schlägt mit seinem Großschwert drei Mal von oben auf den Boden, bevor er rot wird und nach einer kurzen Pause ein vierter Hieb erfolgt.Lassen sich die ersten Angriffe mit ihrem schnellen, aber gleichmäßigen Rhythmus am besten parieren, könnt ihr dem letzten auch ausweichen, wenn ihr mit dem veränderten Timing nicht zurechtkommt. Die meisten seiner Kombos enden allerdings auch mit einem verzögerten Überkopfangriff, sodass es sich lohnt, ein Gefühl für diese Attacke zu bekommen. Ein allgemeiner Tipp: Der Älteste besitzt eine, mit der er euch auch bei ordentlichem Abstand häufig erwischen kann. Wenn ihr seine Angriffe oft genug pariert, zerbricht allerdings seine Klinge, was zu verringerter Reichweite führt.Leider bleibt es nicht bei der trauten Zweisamkeit: Habt ihr dem Ältesten der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens ein, springt eines der Geschwister in die Arena, um euch mit zahlentechnischem Vorteil in die Ecke zu drängen. Bevor wir auf die drei weiteren Widersacher genauer eingehen, wollen wir euch ein paar allgemeine Tipps geben, wir ihr mit mehreren Gegnern auf einmal klarkommt, denn das ist in Lies of P auch nicht unbedingt einfacher als inoder anderen vergleichbaren Titeln.Sobald eines der anderen Geschwister dazustößt, wird der Älteste weniger aggressiv und trottet nun langsam und desinteressiert in eure Richtung, wenn ihr weit genug von ihm entfernt steht. Gelegentlich stürmt er aber immer noch auf euch zu, um euch niederzuknüppeln, weshalb ihr ihn nicht völlig aus den Augen verlieren solltet. Ignoriert ihr die zusätzlichen Widersacher und konzentriert euch weiterhin auf den Ältesten, müsst ihr früher oder späterkämpfen. In der Regel bleibt es aber dabei, dass nur einer der Gegner aggressiv agiert und von gelegentlichen Angriffen des Ältesten unterstützt wird.Weil das Jonglieren von mehreren Feinden schnell unübersichtlich wird und der Hauptboss immer noch kräftig zuschlägt, wenn ihr euch in seiner Nahkampfreichweite herumtreibt, lohnt es sich, die. Versucht im Idealfall das jeweils auftauchende Bruderschaftsmitglied vom Ältesten zu trennen, damit ihr euch in einer Mann-gegen-Mann-Situation befindet. Überraschend gut funktioniert auch eine Hit-and-Run-Taktik, bei der ihr immer mal wieder Richtung Boss lauft, einen einzelnen Sprintangriff ausführt und euch dann zurückzieht.Glücklicherweise bleibt Lies of P konstant: Die Reihenfolge, in der die jeweiligen Geschwister zum Ältesten der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens dazustoßen, ist immer die gleiche. Den Anfang macht diemit ihren scharfen Schwertern, die in die Arena hüpft, sobald ihr dem Hauptboss ein Viertel seines Lebens abgezogen habt. Die Dame ist flink und ziemlich anstrengend, denn jede ihrer Attacken staggert euch und verhindert so Gegenangriffe, wenn ihr getroffen werdet.Zwar könnt ihr ihre Schwertschläge wie gewohnt parieren, wir würden euch aber lieber die Ausweichhüpfer empfehlen, um die Schwester zur Strecke zu bringen. Sie ist, weshalb ihr am besten rechts um sie herumsprintet und ihr dann in den Rücken fallt. Dies funktioniert besonders gut, wenn sie in die Luft springt und mehrere Dolche nach vorne wirft: Bei der Landung könnt ihr bereits hinter ihr stehen und ihr einen kräftigen Backstab verpassen, sodass sie ruckzuck wieder die Arena verlässt.Sobald ihr die Lebensleiste des Ältesten halbiert habt, bekommt ihr es mitder schwarzen Kaninchen zu tun, der einen bemalten Eimer auf dem Kopf trägt und einen Speer schwingt. Auch hier sind Backstab-Angriffe möglich, aber weniger konstant durchführbar als bei der kleinen Schwester: Wir standen zumindest das ein oder andere Mal direkt hinter ihm und haben trotzdem nur einen normalen Schwertschlag ausgeführt.Der Eimerträger hat verschiedene Manöver in petto, bei denen er seinen Speer bevorzugt über dem Kopf rotiert, bevor er ihn nach vorne stößt oder mit einem Ansturm auf euch zu prescht. Dazu kommt ein Fußfeger, bei dem er euch erst in die Luft und dann auf den Boden befördert, um mit einem Speerangriff von oben nachzusetzen. Seine Angriffe lassen sich leichter parieren als die der kleinen Schwester,sind aber ebenfalls eine effektive Taktik, um dem Speerträger Herr zu werden.Pfeift der Älteste der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens dann aus dem letzten Loch und hat nur noch ein Viertel seines ursprünglichen Lebens übrig, ist dergekommen. Statt Doppelschwertern oder einem Speer führt dieser einen Degen, der euch mit schnellen Schlägen aus dem Konzept bringen soll. Besonders fies: Trifft euch sein, kann er euch auch mal durch die halbe Arena zu sich ziehen. Ein Manöver, das sich möglicherweise als praktisch entpuppen könnte, wenn euch gerade der Älteste auf die Pelle rückt.Zwar könnt ihr den Degenschwinger mit der gleichen Strategie besiegen, die wir euch auch bei den anderen beiden Geschwistern aufgezeigt haben. Allerdings habt ihr den Ältesten zu diesem Zeitpunkt bereits so weit, dass ihrund dem Hauptboss mit effizienten Ausweich- und Parademanövern den Rest geben könnt. Denn sobald der Älteste besiegt ist, habt ihr den Kampf gewonnen – egal, welche der Geschwister noch lebend durch die Arena schleichen. Solltet ihr derweil noch auf der Suche nach ein paar allgemeineren Hilfestellungen sein, schaut euch dochgenauer an.