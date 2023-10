Lies of P: Entwickler des Soulslike plant offenbar ein DLC

Lies of P: Entwickler sucht Mitarbeiter für DLC

Kürzlich erschien das Soulslike, das im Pinocchio-Universum angesiedelt ist. Bereits jetzt gibt die Karriere-Seite des Entwicklers einen kleinen Hinweis darauf, dass schon bald ein DLC folgen könnte – oder zumindest in Auftrag gegeben wird.Lies of P ist ein Action-Adventure, genauer gesagt ein, in dem ihr schwierigen Bossen gegenübersteht. Es erzielte sehr hohe Bewertungen und auch bei uns holte es viele Punkte. Es erhält die Gesamtwertung „sehr gut“ –Der koeanische Entwicklerschreibt eine Arbeitsstelle aus und erklärt dabei grundlegend, worum es in Lies of P geht und welche Erfolge es erzielte. Der Unterpunkt „DLC planned for production“ weckte die Aufmerksamkeit eines Fans auf Twitter. Okami13 postete daraufhin einen Screenshot der Stellenausschreibung, auf dem er besagten Punkt markiert hat.Aufgrund dieser Information können wir davon ausgehen, dass Neowiz mit Sicherheit ein DLC für Lies of P plant. Da das Spiel erst vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde und lediglich von Planung die Rede ist, wird der neue Content aber vermutlich noch. So haben Spieler genug Zeit, sich den Bossen des neuen Soulslikes zu stellen, bevor sie sich mehr Inhalte wünschen.In Lies of P schlüpfen Spieler in die Rolle, eine vom Holzschnitzer Gepetto erschaffene Puppe, die sich durch die verseuchte Stadt Krat kämpft. Mithilfe unterschiedlicher Waffen stellt ihr euch harten Bosskämpfen und müsst zwischen Wahrheit und Lüge wählen. Mit einem DLC könnte die Story weitergehen und neue Boss-Fights hinzugefügt werden. Fürhaben wir euch zudem einige Guides erstellt, damit ihr nicht ganz so lange darüber grübelt, wie ihr sie besiegt.Wann der DLC offiziell von Neowiz angekündigt wird, ist derzeit völlig unklar. Dass es passiert, ist seit Veröffentlichung der Stellenausschreibung jedoch wahrscheinlich. Wenn es so weit ist, werden wir euch selbstverständlich darüber informieren. Solange gibt es erstmal eineund massenweisezu entdecken.