Lies of P: Fortsetzung zum Soulslike offiziell angekündigt, DLC bereits in Arbeit

Lies of P: Entwickler bedanken sich für Erfolg und bestätigen Fortsetzung & DLC

Nächster Patch soll das Spiel einsteigerfreundlicher machen

Werbereits durchgespielt und die Szene nach den Credits gesehen hat, der weiß, dass die Entwickler des Soulslikes noch die ein oder andere Idee parat haben.Gerüchte rund um einenmachen deshalb schon seit einer Weile die Runde und lassen Fans darauf hoffen, noch mehr brachiale Action in den Straßen von Krat zu erleben. In einem neuen Ankündigungsvideo hat der Director von Lies of P nun einfachund gewährt einen ersten Blick auf die kommende Erweiterung.In einem neuen Video, passend Lies of P Director’s Letter getauft, meldet sich derzu Wort und bedankt sich zunächst bei der regen Unterstützung der Fans –ging das Soulslike seit seiner Veröffentlichung am 19. September über die (digitale) Ladentheke. Nach den Dankesworten kündigt Choi dann wie beiläufig ein Sequel zum Spiel an, zu dem er aber leider noch keine Details verrät.Ein bisschen mehr Einblick gibt es dafür zu dem DLC, an dem man mit Hochdruck arbeite. Choi teilte mit einem Augenzwinkern, die er aus dem Studio habe mitgehen lassen und auf denen eine an ein Wasserwerk erinnernde Fabrik und eine eindrucksvolle Galeere zu sehen sind. Offenbar könnte es unseren mechanischen Helden im Lies of P-DLC auf hohe See verschlagen. Bis es so weit ist, müssen wir uns aber noch ein wenig gedulden, dennließ sich der Game-Director nicht entlocken.Jede Menge Details gibt es dafür zum, der voraussichtlich im November erscheinen soll und sich unter anderem dem Balancing der Waffen annimmt, um eine ausgeglichenere Erfahrung zu bieten. Aufgrund des Spieler-Feedbacks, in dem vor allem der Schaufelroboter-Miniboss als zu stark benannt wurde, bringt der Patch außerdem noch einemit sich, um Lies of P ein bisschen weniger gnadenlos zu machen.So soll die(auf Englisch Rising Dodge) zum Standardrepertoire von P hinzugefügt werden und nicht erst im P-Organ freigeschaltet werden müssen. Damit dürfte nicht nur die Begegnung mit dem Schaufelroboter etwas angenehmer werden, sondern auch das generelle Gefühl beim Kämpfen etwas reibungsloser ablaufen. Zusätzlich verkauft Hotelpage Polendina nach dem Patch von Anfang an, die ihr im P-Organ für verbesserte Skills nutzen könnt.Als Dank für den Verkaufserfolg und das viele Feedback der Spieler bringt der Patch dann auch noch dasfür alle, einen neuen Hut und eine neue Brille sowie die Möglichkeit, beides gleichzeitig anzuziehen. Außerdem arbeite man am, der mehr als 60 Songs umfassen soll. Bis es soweit ist, legen wir euch nochmalans Herz, damit ihr herausfinden könnt, welches Soulslike welche Qualitäten zu bieten hat.