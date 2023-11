Lies of P: Fünf schaurige Setting-Ideen für das Soulslike-Sequel

Lies of P-Sequel Idee #1: Der Zauberer von Oz

Zinnmänner gab es in gewisser Weise ja auch schon in Lies of P, da müsste man für ein Abenteuer in Oz nicht mehr viel umkrempeln.

Lies of P-Sequel Idee #2: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren

Lies of P-Sequel Idee #3: Rotkäppchen

Der große böse Wolf aus Rotkäppchen wäre ein fantastischer Boss. Bloodborne hat mit der Klerikerbestie gezeigt, wie das aussehen könnte.

Lies of P-Sequel Idee #4: Alice im Wunderland

Lies of P-Sequel Idee #5: Ein ganzer Märchenwunderwald

Viele bekannte Märchenkreaturen sind von fiesen Ungeheuern nicht mehr weit weg und gäben vermutlich spannende Gegner in einem Soulslike ab.

Vor wenigen Tagen hat Entwickler Neowiz offiziell verkündet, worauf Fans bereits sehnlichst gehofft haben: Das düstere Soulslike, das lose die Geschichte von Holzpuppe Pinocchio adaptiert, bekommt eine Fortsetzung.Weil man zeitgleich auch noch einmal den DLC bestätigte, der sich mit ziemlicher Sicherheit noch auf das Schicksal von Puppe P konzentrieren wird, ist im Sequel. Wir haben die Bibliothek gewälzt und fünf bekannte Geschichten herausgesucht, die sich unserer Meinung nachvon Lies of P eignen würden.Unser erster Vorschlag ist eigentlich geschummelt, denn er wird in der Post-Credit-Szene von Lies of P bereits ziemlich auffällig angedeutet:. Das Buch, das 1900 vom US-amerikanischen Schriftsteller Lyman Frank Baum veröffentlicht wurde und dann durch das 1939 erschienene Filmmusical mit Judy Garland in der Hauptrolle zu dem bis heute populären Klassiker wurde, erzählt die Geschichte der eigentlich in Kansas lebenden Dorothy, die eines Tages wie durch Zauberhand in dem magischen Land Oz landet.Auf ihrer Reise trifft sie nicht nur auf eine Vogelscheuche, einen Zinnmann und einen Löwen, sondern auch auf die guten und bösen Hexen des Westens, die in einer möglichen Lies of P-Fortsetzung allesamtwären. Auch das Land Oz mit seinen verwunschenen Kreaturen und dem fantastischen Setting wäre ideal für eine düstere Umsetzung mit actionreichen Kämpfen. Die bekannten roten Schuhe, die in besagter Spielszene nach den Credits wie von Dorothy mit den Hacken zusammengeschlagen werden, deuten stark daraufhin, dass Neowiz an einem Zauberer von Oz-Soulslike arbeiten könnte.Falls die Szene allerdings mit dem DLC und nicht mit dem angekündigten Sequel zusammenhängt, hätten wir da noch weitere Vorschläge für ein spannendes Setting. Wie wäre es etwa mit dem Grimmschen Märchen? Der Protagonist der Geschichte – ein Glückskind, das die Königstochter heiraten soll, vom grausamen Herrscher aber eine schier unlösbare Aufgabe erhält – begibt sich ebenfalls auf eine Reise voller Wunder.Stationen wie ein ausgetrockneter Brunnen, ein verdorrter Baum und ein ewigarbeitender Fährmann würden sich für ein abwechslungsreiches Abenteuer eignen, das dann von demgekrönt wird, wo das Glückskind die Haare des Teufels beschaffen muss. Damit hätte man dann auch schon einen potenziellen Boss für das Ende des Spiels, der euch nach eurem Sieg die güldene Haarpracht übergibt. Und zwischendurch gilt es dann noch, die Rätsel der eben erwähnten Stationen zu lösen, bei denen bestimmt auch fiese Kämpfe warten könnten – beispielsweise gegen die Kröte am Grund des Brunnens.Bleiben wir bei den Märchen der Gebrüder Grimm und knöpfen unsvor: Die titelgebe Heldin mit ihrem roten Kapuzenmantel soll eigentlich nur mit Kuchen und Wein bewaffnet ihre gebrechliche Großmutter besuchen und muss sich für den Krankenbesuch durch einen wilden Wald schlagen. Gefahren trifft sie dort bis auf den Wolf, der ihr später als ihre Oma verkleidet auflauert, keine, aber die könnte man für ein düsteres Soulslike ja durchaus dazu dichten.Auch diehat Potenzial für blutrünstige Action: Folgt man der Grimmschen Variante, in der auch Rotkäppchen vom Wolf verschlungen wird und bei ihrer Großmutter im Bauch der Bestie landet, könnte man daraus sogar ein eigenes Level machen, bei dem sich die Titelheldin gefressenen Kreaturen stellt und sich durch den Körper des Wolfs bis zum Ausgang schlägt – natürlich mit ihrer Großmutter an der Hand.Ähnlich wie bei Der Zauberer von Oz stünde der möglichen Heldin vom Lies of P-Sequel auch in einereine wundersame Reise bevor, die jede Menge Schrecken birgt. Spicy Horse Games hat mit American McGee's Alice und dem Nachfolgerbereits vorgemacht, wie man aus Lewis Carrolls magischer Vorlage ein wirklich düsteres Abenteuer zaubern kann, und wo wir da ja bekanntermaßen vergeblich auf einen dritten Teil warten müssen, kann Neowiz diese Aufgabe liebend gern übernehmen.Allein schon deshalb, weil die Romanvorlage zusammen mit dem Nachfolger Alice hinter den Spiegeln genug Spielraum für unterschiedliche Interpretationen bietet und noch dazu jede Menge faszinierende Geschöpfe beherbergt, die man leicht inverwandeln kann. Sollten wir Alice noch einmal bei ihrem albtraumhaften Ausflug ins wahnsinnige Wunderland begleiten dürfen, könnte das Soulslike-Gameplay vom südkoreanischen Entwickler jedenfalls ein verlockendes Gerüst dafür bieten.Zum Abschluss dann noch unser Plädoyer für ein wild gemischte Märchen-Wundertüte: Weil viele Geschichten rund umnur mit viel Fantasie zu einem eigenständigen Spiel ausgebaut werden dürften, warum sich nicht einfach bei dem gesamten Portfolio der Gebrüder Grimm bedienen? Erfindet man einen neuen Helden, der die verschiedenen Märchen als verzerrte Stationen mit gruseligem Twist durchläuft, könnte man so ein wirklich neues Abenteuer kreieren, das an jeder Ecke mit Überraschungen aufwartet.bei der Flucht aus dem Turm helfen,aus ihrem Schlummer wecken und im Kampf gegen die böse Fee unterstützen oderbei seinen Abenteuern begleiten, sind nur drei von unzähligen Möglichkeiten, sich der alten Geschichten anzunehmen – ähnlich, wie CD Projekt Red es bereits bei demgemacht hat. Und dann gibt es da natürlich noch eine ganze Reihe weniger bekannter Märchen, die das Geschwisterpaar entweder selbst verfasst oder von anderen Autoren gesammelt hat und die einem Soulslike sicherlich ebenfalls hervorragend zu Gesicht stehen würden.Aber welches Setting würdet ihr bei einem Sequel zu Lies of P gerne sehen? Klingt einer unserer Vorschläge verlockend oderVerratet es uns doch gerne in den Kommentaren. Und in der Zwischenzeit empfehlen wir euch noch einmaloder, dem anderen großen Soulslike, das dieses Jahr um die Gunst der Spieler buhlt.