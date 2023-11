Lies of P: Kein Freischalten mehr nötig: Patch 1.3 macht nützlichen Skill zum Standard

Lies of P: Rising Dodge ist jetzt von Anfang an Teil eures Arsenals

Vor zwei Wochen enthüllten die Verantwortlichen von Neowiz, dass das viel gelobte Soulslikenicht nur einen DLC, sondern auchbekommt.Im Rahmen der Ankündigung lieferte Game-Director Ji-Won Choi aber auch schon, der ab sofort heruntergeladen werden kann. Darin stecken mehrere kostenlose Kostüme zum Freischalten, von sich quälenden Spielern dringend erhoffte Balance-Anpassungen und, der ab sofort zu eurem Standard-Repertoire gehört.Dabei handelt es sich auch um die wohl gravierendste Änderung mit dem neuen Patch: Die(auf Englisch Rising Dodge), also nachdem ihr durch einen gegnerischen Angriff niedergeschlagen wurdet, muss nun nicht mehr mit Quarz im P-Organ freigeschaltet werden, sondern. Eine willkommene Anpassung, dank der ihr euch ab jetzt noch besser gegen die manischen Maschinen wehren könnt.Die haben es mit dem neuen Update ohnehin schwieriger gegen euch: Zu dengehören nämlich auch erhöhter Schaden einiger Waffen, leichteres Brechen der gegnerischen Haltung sowie schnellere Angriffe von dem ein oder anderen schweren Angriff. Außerdem könnt ihr bei Polendina im Hotel Krat nun, um in eurem P-Organ weitere nützliche Fähigkeiten freizuschalten.Darüber hinaus haben die Entwickler auch dienach unten geschraubt und die Erscheinungsorte von Gegnern und Fallen angepasst, damit sie besser in den „Flow des Spiels“ passen, wie es in den Patch-Notes auf Steam heißt. Wie versprochen, findet außerdem die Möglichkeit ins Spiel, dass ihrmit einem Hut tragen könnt, sowie Kostümgegenstände, mit denen ihr das gleich austesten könnt.Zu guter Letzt, aber natürlich nicht weniger wichtig:, um euch eine noch reibungslosere Spielerfahrung zu bieten. So könnt ihr euch entspannter um die verschiedenen Enden des Spiels kümmern, während ihr dieüberbrückt. Zu der haben wir übrigens einige spannende Ideen, was das Setting angeht: