Phantom Abyss: Early-Access-Termin für die Jäger des verlorenen Schatzes

Die Jäger des verlorenen Schatzes dürfen ab dem 22. Juni in Phantom Abyss im Early Access auf Steam loslegen. Der PC-Titel versetzt die Spieler in prozedural erzeugte Tempel, in denen sie heilige Relikte bergen müssen, die in tödlichen Kammern verborgen sind. Der Parcours-Plattformer aus der Ego-Perspektive setzt auf einen asynchronen Multiplayer-Modus und soll mindestens ein Jahr lang im Frühzugang verbleiben.Team WIBY und Devolver Digital: "Rasante Tempelstürmerinnen und -stürmer müssen auf sich verzweigenden Pfaden unzähligen versteckten Fallen ausweichen, über bodenlose Abgründe springen und beeindruckenden Wachen entfliehen bis eines der Relikte gefunden wurde oder die todbringenden Hindernisse sie überwältigt haben. Seid gewarnt, ihr bekommt stets nur einen Versuch pro Tempel, solltet ihr versagen, oder euch mit einem kleineren Relikt zufrieden geben, werdet ihr diesen Tempel nie wieder erblicken ..."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer Steam Early AccessProduktbeschreibung des Herstellers:Erforsche die gefährlichen Hallen und kolossalen Räume der Tempel an der Seite der Phantome gefallener Spieler, die vor dir kamen, und nutze deren Erfolge und Misserfolge, um weiter voranzukommen, als du es dir jemals hoffen konntest. Beobachte und lerne aus den Fehlern von bis zu 20 Phantomen - unter ihnen deine Steam-Freunde, die denselben Tempel besucht haben - und stiehl ihre Peitschen, wenn sie fallen.Hol dir Schlüssel aus Truhen, um noch tiefere, tödlichere Abschnitte des Tempels freizuschalten, die weitere begehrte Relikte beherbergen. Je schwieriger ein Relikt zu bekommen ist, desto größer ist die Belohnung. Das letzte legendäre Relikt eines Tempels erlaubt es dir, den gesamten Tempel zu beanspruchen, so dass er für immer verschwindet.Während die Abenteurer tiefer in einen Tempel vordringen, können gesammelte Schätze an Altären geopfert werden, um für den Rest eines Laufs Segen zu erhalten. Sammle so viele Schätze wie möglich, um den Göttern zu gefallen, und erhalte Doppelsprung, Gleitsprung, erweitertes Rutschen, Schutz vor Schaden und mehr!Schalte durch Erfolge neue Peitschen frei und wähle aus deiner Sammlung, bevor du dich auf deinen nächsten Lauf begibst. Jede Peitsche bringt einen kleinen Segen mit sich – aber auch einen Fluch, der dein Streben nach Ruhm und Reichtum erschweren kann.Spieler können für ihre gescheiterten Läufe Tempel-Codes teilen, damit sich Freunde an denselben Tempeln versuchen können – oder sie teilen ihren Abenteuer-Code, der eine Liste mit Tempeln liefert, an denen sich der Spieler in der Vergangenheit versucht hat."