Phantom Abyss: Die Schatzjagd hat begonnen

Asynchroner Mehrspielermodus - Erforsche die gefährlichen Hallen und kolossalen Räume der Tempel an der Seite der Phantome gefallener Spieler, die vor dir kamen, und nutze deren Erfolge und Misserfolge, um weiter voranzukommen, als du es dir jemals hoffen konntest. Beobachte und lerne aus den Fehlern von bis zu 20 Phantomen – unter ihnen deine Steam-Freunde, die denselben Tempel besucht haben – und stiehl ihre Peitschen, wenn sie fallen.

Schalte weitere Ebenen frei - Hol dir Schlüssel aus Truhen, um noch tiefere, tödlichere Abschnitte des Tempels freizuschalten, die weitere begehrte Relikte beherbergen. Je schwieriger ein Relikt zu bekommen ist, desto größer ist die Belohnung. Das letzte legendäre Relikt eines Tempels erlaubt es dir, den gesamten Tempel zu beanspruchen, so dass er für immer verschwindet.

Segen von den Göttern - Während die Abenteurer tiefer in einen Tempel vordringen, können gesammelte Schätze an Altären geopfert werden, um für den Rest eines Laufs Segen zu erhalten. Sammle so viele Schätze wie möglich, um den Göttern zu gefallen, und erhalte Doppelsprung, Gleitsprung, erweitertes Rutschen, Schutz vor Schaden und mehr!

Freischaltbare Peitschen - Schalte durch Erfolge neue Peitschen frei und wähle aus deiner Sammlung, bevor du dich auf deinen nächsten Lauf begibst. Jede Peitsche bringt einen kleinen Segen mit sich – aber auch einen Fluch, der dein Streben nach Ruhm und Reichtum erschweren kann.

Soziale Verbindungen - Spieler können für ihre gescheiterten Läufe Tempel-Codes teilen, damit sich Freunde an denselben Tempeln versuchen können – oder sie teilen ihren Abenteuer-Code, der eine Liste mit Tempeln liefert, an denen sich der Spieler in der Vergangenheit versucht hat.

Am 22. Juni 2021 haben Team WIBY und Devolver Digital das asynchrone Multiplayer-Abenteuer Phantom Abyss im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in frühestens einem Jahr fertiggestellt werden soll. Via Humble Store und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, wird ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (18,39 Euro statt 22,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Phantom Abyss ist ein gewaltiges, asynchrones Multiplayer-Abenteuer, das die Spieler in rechnerisch erzeugte Tempel versetzt und vor die Aufgabe stellt, heilige Relikte zu bergen, die in tödlichen Kammern verborgen sind. Unerschrockene Abenteurer weichen zahllosen verborgenen Fallen aus, springen über tückische Abgründe und fliehen auf verzweigten Pfaden vor unerbittlichen Wächtern, bis sie eines der Relikte in den Händen halten – oder ihr Leben gelassen haben. Sei gewarnt: Du hast nur einen Versuch für jeden Tempel! Wenn du scheiterst oder dich mit minderwertigen Relikten zufrieden gibst, siehst du den Tempel niemals wieder ...Die cleveren Spieler nutzen die Phantomläufe der Fehlversuche anderer Abenteurer zu ihrem Vorteil – und vermeiden die Fehltritte, die ihnen zum Verhängnis wurden. Sobald das legendäre Relikt am Grund eines Tempels gefunden wurde, verschwindet der Tempel für immer und wird zur unbezahlbaren Trophäe geschickter Abenteurer."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer