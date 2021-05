Victoria 3: Strategie- und Managementspiel angekündigt: Die Führung einer Nation durch turbulente Zeiten

Screenshot - Victoria 3 (PC) Screenshot - Victoria 3 (PC) Screenshot - Victoria 3 (PC) Screenshot - Victoria 3 (PC) Screenshot - Victoria 3 (PC)

"Victoria 3 confirmed!" Paradox Interactive und die hauseigenen Paradox Development Studios haben den Nachfolger von Victoria 2 (2010) auf der PDXCON Remixed offiziell für PC angekündigt. Schon auf den vergangenen Hausmessen ist immer wieder über "Vicky 3" spekuliert worden, aber nun ist das Projekt offiziell. Weder ein Releasetermin noch ein Veröffentlichungszeitraum wurden genannt, aber das Spiel wird im Paradox Plaza, auf Steam und im Microsoft Store erscheinen. Es wird ebenfalls im Xbox Game Pass für PC dabei sein. Über Konsolen-Umsetzungen hätten sie sich aktuell kaum Gedanken gemacht, verriet uns Martin Anward (Game Director) in einem Interview, aber er ist der Ansicht, dass die Umsetzung von Victoria 3 deutlich schwieriger als Stellaris wäre. Martin Anward war vorher "Project Lead" bei Europa Universalis 4 und dann Game Director bei Stellaris Victoria 3 ist ein Grand-Strategy-Spiel - wie Paradox Interactive es nennt. Zwischen 1836 und 1936 übernimmt man die Führung einer Nation und führt sie durch die turbulente viktorianische Zeit, da sich die Welt durch die Industrialisierung und neue Technologien, Philosophien, Politiken, Emanzipation, Frauenrechte uvm. stark veränderte. Victoria 3 ist Strategiespiel, in dem es stärker auf Gesellschaft, Wirtschaft, Management, Politik und damit verbundene Entscheidungen geht. Es werden auch Kriege geführt, aber im Vergleich zu Hearts of Iron 4 , stehen andere Elemente stärker im Vordergrund, weswegen die kriegerischen Elemente bei der Spiel-Präsentation gar kein Thema waren. Die Expansion der eigenen Nation spielt zudem keine so große Rolle wie z.B. bei Europa Universalis 4. Martin Anward meinte mehrfach, es eine komplexe Gesellschafts- und Management-Simulation sei.Es gilt z.B. die Bedürfnisse und Wünsche der nationalen Bevölkerung zu beobachten und idealerweise zu decken, wobei unterschiedliche Interessensgruppen ihre eigenen politischen und materiellen Präferenzen haben. Konservative Fraktionen können sich z.B. politischen Reformen widersetzen, während die wachsende Anzahl von Handwerkern und Intellektuellen auf ein größeres Mitspracherecht bei der Führung der Nation drängt - hier scheint Konfliktpotenzial je nach Entscheidung vorprogrammiert. Außerdem wird man eine breite Palette von Waren auf globaler Ebene handeln können, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse im Heimatland erfüllt werden. Bildung, Diplomatie, Forschung (aufgeteilt in Produktion, Militär, Gesellschaft), Nahrungsversorgung, Bevölkerungswachstum, der Ausbau von Städten mit Gebäuden und die Optimierung von zahlreichen Stellschrauben stehen auf der Tagesordnung, damit es am Ende nicht zu einer Revolution von unzufriedenen Einwohnern kommt.Während bei Imperator: Rome zum Verkaufsstart sehr viele Aspekte abstrahiert und zusammengefasst wurden (bevor diese Elemente mit Updates wieder verändert wurden), soll Victoria 3 die bisher komplexeste Simulation von Paradox werden. Laut Martin Anward soll die gesamte Weltbevölkerung (1 Mrd.) und jedes Individuum einzeln simuliert werden - allesamt mit eigenen Bedürfnisse, Ansichten und Wünschen. Um aber die Interaktion mit diesen Leuten (Pops) zu vereinfachen, gibt es acht große (politische) Interessengruppen zu denen die Pops gehören, z.B. ländliches Volk, Industrielle, Fromme, Junker, Intellektuelle, Streitkräfte oder das Kleinbürgertum. Kleinere Fraktionen kommen noch hinzu. Sie alle reagieren auf die getroffenen Entscheidungen basierend auf ihren Eigenarten, Bedürfnissen und Ideologien.Trotz der versprochenen Komplexität wollen die Entwickler versuchen, ein möglichst "einfaches" und verständliches Interface zu schaffen, um die Zugänglichkeit zu erhöhen - ähnlich wie bei Crusader Kings 3. Generell sollen die notwendigen Informationen immer dann angezeigt werden, wenn sie gebraucht werden - man soll also nicht dauerhaft mit Informationen überschüttet werden. Ursache und Wirkung sollen prominent dargelegt werden. Spionage soll in Victoria 3 übrigens keine große Rolle spielen. Es soll weniger um das Sammeln von Informationen, sondern um gezielte Diplomatie gehen.Das Spiel wird ebenfalls auf der Clausewitz-Engine basieren. Die Verbesserungen der Engine und der Weltkarte sollen jedoch erst später vorgestellt werden. Wie gewohnt wird das Spielgeschehen in pausierbarer Echtzeit laufen, wobei es pro simulierten Tag "vier Ticks" geben wird. Im Verlauf der 100 Jahre von Vicky 3 wird die Länge einer Partie in etwa EU4 oder HOI4 entsprechen.