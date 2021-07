Victoria 3: Entwickler-Tagebücher über wirtschaftliche Aspekte

Paradox Interactive hat die letzten Entwickler-Tagebücher zu Victoria 3 in Videoform zusammengefasst und viele wirtschaftliche Aspekte des Grand-Strategy-Spiels näher erläutert . Zunächst werden Einwohner (Pops) und die verschiedenen Interessensgruppen angesprochen. Es wird klargestellt, dass die Simulation der Pops im Vergleich zum Vorgänger wesentlich komplexer ausfallen wird. Weiter geht es mit Gebäuden, die ohne Arbeitskraft und ausgewählte Produktionsmethoden, gar nichts produzieren - wodurch aber ein flexibleres Produktionsgeschehen ermöglicht wird, das sich besser an die aktuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Zumal es in dem Wirtschaftsbereich viele Abhängigkeiten und Beziehungen gibt, da viele Fabriken und Co. nicht dem Staat, sondern Privateigentümern gehören.00:27 - Pops ( Dev-Diary im Forum 02:12 - Capacities ( Dev-Diary im Forum 04:32 - Buildings ( Dev-Diary im Forum 07:52 - Goods ( Dev-Diary im Forum 09:48 - Production Methods ( Dev-Diary im Forum Letztes aktuelles Video: Monthly Update 1 | July