Victoria 3: Darum geht es in Sphere of Influence

Hearts of Iron 4: Trials of Allegiance in Südamerika

Doppelschlag bei Paradox Interactive: Die schwedischen Grand-Strategie-Experten haben gleich zwei neue DLCs angekündigt und umgehend veröffentlicht. Inkönnt ihr tiefer in die Diplomatie einsteigen, während ihr innun die Geschicke der wichtigsten südamerikanischen Nationen beeinflusst.Die beiden Erweiterungen sind bereitsund bieten jeweils neue Inhalte und Features, um Spielern noch mehr Optionen zu gewähren. Im Falle von Victoria 3 könnt ihr fortanund andere Nationen bestechen. In Hearts of Iron 4 dürft ihr wiederum mitdie Geschichte des Zweiten Weltkriegs neu schreiben.Infür Victoria 3 dreht sich alles um den diplomatischen Einfluss: Die Herrscher anderer Nationen könnt ihr mit der Erweiterung durch euer Verhandlungsgeschick beeinflussen oder sie mithilfe von wirtschaftlichen Entscheidungen unter Druck setzen. Alternativ könnt ihr sie auch direkt bestechen, um euren eigenen Einfluss zu vergrößern.Ein Ziel kann es sein, einen entsprechenden, um mit verschiedenen Nationen zusammen gemeinsame Pläne zu verfolgen. Die Identität des Blocks legt ihr selbst fest und könnt sogar die Farben und das Emblem einstellen. Zusammen könnt ihr anschließend eure Ressourcen nutzen, um andere Nationen oder Machtblöcke auszustechen.Ebenfalls Teil der Erweiterung ist, bei dem es um die russisch-britische Rivalität in Zentralasien geht. Als Spieler könnt ihr eine der Mächte übernehmen, die in dem Konflikt des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle gespielt haben und die Geschichte neu schreiben. Untermalt wird das Szenario mithilfe von verschiedenen Journaleinträgen, Ereignissen und historischen Charakteren.Zu guter Letzt bietet Victoria 3: Sphere of Influence zumneue spielerische Möglichkeiten: Ihr könnt Auslandsinvestitionen tätigen, die Verstaatlichung vorantreiben, Monumente der Macht aus dem Boden stampfen und vieles mehr – alles, um die eigene Nation zu stabilisieren und Konkurrenten außer Gefecht zu setzen.Um Diplomatie geht es infür Hearts of Iron 4 nicht direkt. Stattdessen rückt der rund 15 Euro teure DLC deninklusive der drei großen Mächte Argentinien, Brasilien und Chile in den Mittelpunkt. Unabhängig davon, für welche Nation ihr euch entscheidet, könnt ihr entscheiden, ob ihr euch in den großen Konflikt des Zweiten Weltkriegs von Anfang an einmischt oder aber die Zeit nutzt, um selbst zu einer regionalen Supermacht aufzusteigen.Alle drei Länder haben aber natürlich auch mit eigenen Problemen zu kämpfen, denen ihr euch stellen müsst. An Bord sind zudemfür die brasilanische Armee und 2D-Grafiken für Einheiten und den nationalen Fokusbaum. Mitgibt es darüber inaus zwei kleinere Nationen, deren Umfang aber deutlich geringer ausfällt.Schlussendlich enthält der DLC für Hearts of Iron 4 außerdemund Sprachaufnahmen in brasilianischem Portugiesisch, argentinischem Spanisch und chilenischem Spanisch. Falls euch Erweiterungen nicht zusagen, verraten wir euch an anderer Stelle,