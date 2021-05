Lost Eidolons: Taktik-Rollenspiel erfolgreich per Kickstarter finanziert

Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Lost Eidolons (PC, One, XboxSeriesX)

Das Taktik-Rollenspiel Lost Eidolons von Ocean Drive Studio ist am 21. Mai 2021 erfolgreich via Kickstarter finanziert worden. Insgesamt haben 1.026 Unterstützer 51.989 Dollar zugesagt und somit neben einer deaktivierbaren Permadeath-Option auch den Schwierigkeitsgrad "Hölle" als Zusatzziel erreicht. Als Zielbetrag waren 45.000 Dollar ausgeschrieben.In dem nach Angaben der koreanischen und kalifornischen Entwickler von Fire Emblem und Final Fantasy Tactics inspirierten Low-Fantasy-Titel schlüpft man in die Rolle des Söldneranführers Eden, der sein Heimatland während eines Bürgerkriegs aus den Fängen eines korrupten Machthabers befreien will. Der episodische Feldzug soll insgesamt 27 Kapitel umspannen, über ein Dutzend Charakterklassen bieten und mit einem Soundtrack von Clark Aboud ( Slay the Spire Factory Town ) aufwarten.Außerdem sollen englische Sprachausgabe und u. a. deutsche Untertitel geboten werden. Im Oktober 2021 soll Lost Eidolons in den Early Access für PC starten und spätestens Ende 2022 für PC und Xbox-Konsolen erscheinen. Laut Gematsu gebe es aber auch Pläne, das Spiel ebenfalls auf PlayStation-Konsolen und Switch zu veröffentlichen. Auf Steam kann man es bereits auf die Wunschliste setzen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer