Rising Hell: Dämonischer Roguelite-Plattformer springt aus dem Early Access

Vertikaler Rogue-Lite: Klettere aus der sich ständig ändernden, prozedural erzeugten Hölle heraus, während die allgegenwärtige Gefahr des permanenten Todes deine Adern mit Adrenalin füllt

Epische Bosskämpfe: Töte gigantische alte Dämonen wie Dagon, Beelzebub und viele mehr

Mehrere Spielmodi: Wähle zwischen Kampagnen- und Herausforderungsmodi mit eigenen Bestenlisten

Freischaltbare Charaktere: Spiele und schalte verschiedene Charaktere frei, die dir eine Vielzahl unterschiedlicher Spielstile und Strategien bieten

Screenshot - Rising Hell (PC) Screenshot - Rising Hell (PC) Screenshot - Rising Hell (PC) Screenshot - Rising Hell (PC) Screenshot - Rising Hell (PC)

Am 20. Mai 2021 haben Tahoe Games, Toge Productions, Neon Doctrine und Chorus Worldwide Games den vertikalen 2D-Plattformer Rising Hell für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch veröffentlicht und den Early Access nach gut eineinhalb Jahren offiziell beendet. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 26. Mai ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,37 Euro statt 8,19 Euro). Via PlayStation Store Microsoft Store und eShop werden jeweils 8,99 Euro fällig. Außerdem steht auf allen Plattformen eine kostenlose Demo zum Download bereit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Kämpfe dich durch Horden blutrünstiger Dämonen und entkomme der Hölle, während du neue Charaktere und Talente freischaltest, um Chaos in der zufällig erzeugten und sich ständig verändernden Landschaft der Hölle zu erzeugen! Heavy-Metal-Riffs und pixeliger Wahnsinn werden dich begleiten, wenn du dich aus den Tiefen der feurigen Hölle herauskämpfst und dich dem von Insekten befallenen Versteck des Beelzebubs und anderen Höllengruben mit verschiedenen Kreaturen, Bossen und lebenden Fallen stellst. Kombinationsketten, Sprungmanöver und Talentbildung werden dein Schlüssel sein, um dir zu helfen, deinen Weg aus der Hölle in diesem adrenalinkickenden vertikalen Plattformer zu finden."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer