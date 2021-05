Final Fantasy Origin: Gerücht: Souls-like-Ableger im Final-Fantasy-Universum in Entwicklung

Square Enix arbeitet allem Anschein nach an Final Fantasy Origin (zuerst für PS5, dann PC). Der Publisher will den Titel wohl im Rahmen der E3 2021 vorstellen, diese Berichte stammen von Reddit bzw. Resetera auf Basis von vermeintlich "geleakten" Informationen der geplanten Showcase-Präsentation. Ergänzende Insider-Details stammen von Fanbyte Final Fantasy Origin, das anscheinend exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen und irgendwann später für PC umgesetzt wird, soll eines der Hauptthemen von Square Enix auf der kommenden E3 2021 im Juni sein. Es wird erwartet, dass sich Final Fantasy Origin an Nioh- und Souls-Spielen ( Dark Souls Star Wars Jedi: Fallen Order etc.) orientieren wird, aber für ein breiteres Publikum zugänglich gemacht werden soll. Laut der Quellen von Fanbyte soll das Spiel größtenteils von dem gleichen Team entwickelt werden, das hinter Dissidia Final Fantasy NT steckte, aber auch viele Mitarbeiter von Nioh und Nioh 2 sollen im Boot sein.Final Fantasy Origin soll in oder im Umfeld der Welt des ersten Final-Fantasy-Spiels (NES) angesiedelt sein - daher auch der Titel "Origin". Der Publisher will wohl im Sommer eine Alpha-Demo veröffentlichen (vergleichbar mit den öffentlichen Alpha-Tests von Nioh), um Feedback einzuholen, während sich das Spiel noch in einem recht frühen Stadium befindet. Offiziell bestätigt wurde die Entwicklung von Final Fantasy Origin noch nicht.