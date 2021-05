Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: Überarbeitete Version von Virtua Fighter 5 für PS4 angekündigt + Bilder

Screenshot - Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4) Screenshot - Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4) Screenshot - Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4) Screenshot - Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4) Screenshot - Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4) Screenshot - Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4) Screenshot - Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4) Screenshot - Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4)

Sega hat Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown für PlayStation 4 angekündigt. Es soll am 1. Juni 2021 digital veröffentlicht werden. Andere Plattformen wurden bislang nicht genannt. Laut Sega ist es ein Konsolenexklusivtitel.Das Prügelspiel ist eine stark überarbeitete Version von Virtua Fighter 5 (2006). Es soll die gleichen Spielmechaniken und das gleiche Kampfgefühl wie der Klassiker bieten. Die Entwickler versprechen bessere Grafik (aufwändigere Modelle, bessere Beleuchtung, mehr Shader) auf Basis der Dragon Engine von Ryu Ga Gotoku Studio, neue Hintergrundmusik für jede Stage, eine neue Benutzeroberfläche und ein neues Intro. Man wird auch Online-Matches in Echtzeit verfolgen und eigene Online-Turniere ( Round-Robin-Tournament ) erstellen können. Das private und öffentliche Lobby-System unterstützt bis zu 16 Spieler und beinhaltet neue "Kommunikations-Tools"."Die Virtua Fighter-Serie hat einen festen Platz in der Geschichte von SEGA", erklärt Seiji Aoki, Chief Producer des Spiels. "Dieser neue Titel wurde als Teil von SEGAs 60-Jahr-Jubiläumsprojekt von einem All-Star-Team bei AM2 und Ryu ga Gotoku Studios entwickelt. Ich freue mich, dass die Fans den neuesten Eintrag in der Serie spielen und erleben können.""Betreten Sie den Ring mit einem von 19 spielbaren Charakteren. Meistern Sie jeden ihrer einzigartigen Kampfstile in einer Vielzahl von Solo- und Online-Modi. (...) Erleben Sie den Höhepunkt des Virtua Fighter 5-Kampfes in klassischen Modi wie 'Rank Match', 'Arcade', 'Training' und 'Offline Versus', während Sie darum kämpfen, die nächste World Fighting Tournament-Legende zu werden!"Laut unbestätigter Gerüchte von Areajugones soll das Spiel im Juni-Aufgebot von PlayStation Plus enthalten sein - zusammen mit Star Wars: Squadrons (PS4) und Operation: Tango (PS5).