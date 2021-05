Cooking Simulator: Später PS4-Start der beliebten Kochsimulation

Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC) Screenshot - Cooking Simulator (PC)

Am 20. Mai 2021 haben Big Cheese Studio und PlayWay den bereits für PC, Xbox One sowie Nintendo Switch erschienenen und auf Steam bis dato von über 9.000 Nutzern "sehr positiv" bewerteten Cooking Simulator auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 19,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Werde zum ultimativen Chefkoch! Übernimm die Kontrolle über eine lupenreine, realistische Küche mit allen notwendigen Geräten. Schalte mehr als 60 Rezepte frei, meistere sie und nutze Dutzende von Zutaten, um echte Gerichte zuzubereiten - und das alles mit einer Prise Physik!Deine Küche ist bestens ausgestattet: Backbleche, Herdplatten, Gasherde, Öfen und Mixer. Dazu kommt ein Haufen Küchenutensilien wie Töpfe, Pfannen, Teller, Messer und Pfannenwender! Experimentiere mit über 120 Zutaten: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, Milchprodukte und unterschiedliche Flüssigkeiten. Für das gewisse Etwas gibt es außerdem eine Reihe von Gewürzen!Ein lebensechtes Kocherlebnis! Deine Aktionen beeinflussen Temperatur, Erscheinungsbild und Geschmack aller Zutaten. Jedes Mal, wenn du Kartoffeln schneidest, Steaks wendest oder eine Suppe aufkochst, kommt unsere Physik-Engine zum Einsatz. Wenn du dich mit den Mechaniken erst einmal vertraut gemacht hast, wirst du mit jedem Gericht, das du servierst, ein besserer Koch.Der Karrieremodus ist eine kulinarische Reise vom Anfänger zum Meisterkoch, in der du dein Restaurant ganz nach oben bringen musst. Du fängst mit den Grundlagen an und schaltest schrittweise neue, komplexere Gerichte frei. Je besser du wirst, desto mehr Gäste warten darauf, von dir bewirtet zu werden. Sobald du die Rezepte und die Arbeitsschritte gemeistert hast, kannst du unterschiedliche Perks und Fähigkeiten freischalten.Wenn du nicht nach den Regeln spielen möchtest, wirst du den Sandbox-Modus lieben. Mit Zugriff auf alle Rezepte kannst du ganz ohne Druck genau das zubereiten, was du willst. Du musst nicht einmal kochen, wenn du keine Lust darauf hast! Die Physik-Engine des Spiels bietet dir unendlich viele Möglichkeiten. Wirf Messer wie Dartpfeile, stelle Schneidebretter auf wie Dominosteine, setze die ganze Küche in Brand, lass den Ofen explodieren und Rette die Situation mit einem Feuerlöscher!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4