Tank Mechanic Simulator: Panzer restaurieren auf PS4 und Xbox One

Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Tank Mechanic Simulator (PC)

Seit dem 19. Mai 2021 können auch auf PlayStation 4 und Xbox One virtuelle Panzerwracks geborgen und restauriert werden: Der bereits letztes Jahr für PC sowie Nintendo Switch erschienene und auf Steam bis dato von über 4.000 Nutzern "sehr positiv" bewertete Tank Mechanic Simulator von DeGenerals, Console Labs und PlayWay kann für jeweils 19,99 Euro fortan auch via PlayStation Store und Microsoft Store heruntergeladen werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "Repariere, baue und renoviere detaillierte und interaktive Panzer (deutsche, US-amerikanische oder sowjetische Modelle), Panzerwagen oder Selbstfahrlafetten. Erlebe ein realistisches Simulationsspiel als Panzermechaniker.Finde verlassene und zerstörte Panzer auf Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Verwende spezielles Werkzeug, um die Panzer zu finden und zu bergen. Lass deine Werkstatt wachsen und eröffne dein eigenes Panzermuseum. (...) Verwende Werkzeuge und nimm damit jeden möglichen Panzer auseinander. Du kannst die Außenteile eines Panzers von unten (Räder und Ketten) bis hin zum Turm (Kanone, Rohr, Wiege usw.) zerlegen. Zusätzlich können auch das Innere des Panzers, der Mannschaftsraum, der Panzermotor und das Antriebssystem des Panzers renoviert werden.Nimm im Inneren des Panzers Platz, wie es alle Besatzungsmitglieder auch getan haben. Von hier aus hast du besseren Zugang zu den Bauteilen im Innern. Repariere Luken, Sichtgeräte, Munitionshalter, Komponenten der Antriebssteuerung und Getriebeteile. (...) Nimm den Motor heraus und bringe ihn in einen speziellen Motorständer, um an ihm arbeiten zu können. Stelle sicher, dass das Kraftstoff-, Kühlmittel- und Ölsystem zusammengebaut und die Flüssigkeiten eingefüllt sind, damit der Motor auf die Probe gestellt werden kann.Unsere Panzer und Fahrzeuge basieren auf Konstruktionsunterlagen, Expertenmeinungen und Erkenntnissen aus führenden Museen des Zweiten Weltkriegs. Unser Ziel ist es, den Bau und die Reparatur dieser legendären Maschinen auf unterhaltsame und realistische Weise zu simulieren. Passe deinen Panzer je nach deinen Vorlieben an - verwende verschieden Tarnfarben, lackiere ihn neu, wähle Aufkleber auf usw. (...) Du kannst den Panzer auch auf das Testgelände bringen, wo du auf einem speziellen Schiessplatz die Panzerwaffe testen kannst. Dabei stehen dir zwei verschiedene Kameramodi zur Verfügung, um die Kontrolle über den Panzer zu behalten."Für Sommer ist außerdem eine bei GameFormatic entstehende VR-Adaption für HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index und Windows Mixed Reality geplant.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer