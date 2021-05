Onward 2: Mark Zuckerberg plaudert offenbar Existenz des VR-Shooters aus

pivoting to mark zuckerberg reply guy, esp. since he actually replied to me lol pic.twitter.com/9ZFDI3FNd4



In Zeiten Überhand nehmender Leaks nimmt die VR-Industrie ihre Gerüchte mittlerweile selbst vorweg: Nachdem HTC wochenlang mehr Details der schließlich angekündigten VR-Headsets enthüllte, dreht sich ein Versprecher von Facebook-Chef Mark Zuckerberg um den auf Realismus getrimmten Shooter Onward . Wie Uploadvr.com berichtet, hat Zuckerberg offenbar auf Facebook ausgeplaudert, dass sich der Nachfolger Onward 2 in Entwicklung befindet.Als Gene Park (Washington Post) ihn nach den Spielen fragte, auf die er sich am meisten freue, antwortete der Facebook-Chef: "Ich spiele momentan viel Onward und ich freue mich ziemlich stark auf Onward 2. Es gibt da ein Studio, das an einem Surfing-/Foiling-Spiel arbeitet, und darauf freue ich mich auch wirklich." Park teilte die Konversation danach auf seinem Twitter-Auftritt.Genauere Infos zum Spiel konnte er Zuckerberg noch nicht entlocken, doch das kleine Entwicklerstudio Downpour Interactive wurde Ende April aufgekauft und habe bereits ein "Zukunftsprojekt" erwähnt, so Uploadvr.com. Noch ist auch unklar, ob (das vermutlich noch in einem frühen Stadium befindliche) Onward 2 exklusiv für Facebook-Headsets erscheinen wird - oder ob sich der Konzern weiter in Richtung Cross-Plattform öffnet (wie etwa beim ursprünglich Rift-exklusiv geplanten Medal of Honor: Above and Beyond ). Zum ersten Onward versprach Facebook bereits, dass es weiter auf allen Plattformen gepflegt werden solle.