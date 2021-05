I, The Inquisitor: Action-Abenteuer aus Polen angekündigt, basiert auf literarischer Fantasy-Vorlage

Screenshot - I, The Inquisitor (PC) Screenshot - I, The Inquisitor (PC) Screenshot - I, The Inquisitor (PC) Screenshot - I, The Inquisitor (PC) Screenshot - I, The Inquisitor (PC)

Das polnische Studio The Dust S.A. hat einen ersten Teaser-Trailer zu seinem ambitionierten Projekt I, The Inquisitor veröffentlicht. Dabei handelt es sich offenbar um ein düster angehauchtes Action-Adventure, das auf der gleichnamigen literarischen Vorlage des Fantasy-Autors Jacek Piekara basiert, deren Rechte sich das Studio gesichert hat. Erscheinen soll das Spiel 2022 auf bisher nicht näher genannten Plattformen.Man übernimmt die Rolle des Inquisitors Mordimer Madderdin, dessen Aufgabe darin besteht, dafür zu sorgen, dass in der Welt Recht und Ordnung eingehalten wird. In Bezug auf Religion herrscht jedoch eine etwas spezielle Ansicht, was die Geschichte von Jesus angeht: In der Fantasy-Welt ist Christus nicht am Kreuz gestorben, sondern von ihm herab gestiegen, um alle Sünder zu bestrafen und mal eben die Weltherrschaft an sich zu reißen.Die komplette Handlung soll in der Stadt Koenigstein angesiedelt sein, die aus fünf großen Distrikten besteht, die sich stilistisch deutlich voneinander unterscheiden und auch verschiedene Bewohner beinhalten sollen.Derzeit befindet sich I, The Inquisitor in einer Alpha-Version, an der das Studio weiter arbeitet. Gleichzeitig setzt man die Suche nach einem Publisher fort.Letztes aktuelles Video: Official Teaser