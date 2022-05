I, the Inquisitor: Düsteres Fantasy-Abenteuer für XBS, PS5 und PC

Das polnische Studio The Dust S.A. zeigt in einem neuen Trailer Eindrücke zu I, the Inquisitor . Die Handlung basiert auf der erfolgreichen Buchreihe des Fantasy-Autors Jacek Piekara.

I, the Inquisitor spielt in einer alternativen religiösen Welt im 16. Jahrhundert. Hier wurde Jesus am Kreuz plötzlich unheimlich wütend, riss sich los und begab sich auf einen brutalen Rachefeldzug gegen alle Ungläubigen.In diese blutigen Fußstapfen tritt man auch als Spieler. In der Rolle des Inquisitors Mordimer Madderdin wird man in die Stadt Königstein geschickt, um wieder für Ordnung zu sorgen. Mithilfe spezieller Fähigkeiten klärt man Verbrechen auf und muss zur Not auch zum Schwert greifen. Um die tief verborgenen Geheimnisse zu ergründen, kann man außerdem in die "Unwelt" abtauchen. Hier herrscht jedoch eine geheinissvolle dunkle Macht.