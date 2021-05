Dragon Quest 3 HD-2D Remake: Überarbeiteter JRPG-Klassiker mit Grafik à la Octopath Traveler angekündigt

Beim "Dragon Quest 35th Anniversary Special Livestream" ist ein HD-2D-Remake von Dragon Quest 3 angekündigt worden. Auch wenn Publisher Square Enix und das Entwickler-Duo AMATA K.K. und Team Asano weder Termin noch Plattformen genannt haben, soll das DQ3-Remake weltweit gleichzeitig veröffentlicht werden. Grafisch erinnert das JPRG-Remake an Octopath Traveler oder Project Triangle Strategy und kombiniert 2D-Pixelkunst mit 3D-Effekten, um ein Gefühl von Tiefe und Atmosphäre zu erzeugen. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.Der dritte Teil der Dragon-Quest-Serie wurde zuerst für den Family Computer (Famicom; 1988) in Japan und später für das Nintendo Entertainment System (NES) in Nordamerika veröffentlicht. Ein verbessertes Remake für den Super Famicom (japanische Version des SNES) folgte 1996. Danach gab es Umsetzungen für Game Boy Color, Smartphones und Wii - auch erstmalig mit (offiziellen) englischen Untertiteln.Letztes aktuelles Video: Japanischer Trailer