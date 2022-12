Dragon Quest 3 HD-2D Remake: Serienschöpfer verspricht baldige Neuigkeiten

Yuji Horii: "Wir arbeiten hart an Dragon Quest XII und dem Dragon Quest III HD-2D Remake"

Konkrete Infos schon in wenigen Tagen vorstellbar

Neuigkeiten zum HD-2D Remake von Dragon Quest 3 fielen seit der Ankündigung im vergangenen Frühjahr eher spärlich aus. Serienschöpfer Yuji Horii verspricht nun aber baldige News.Jener sprach in einem Interview nicht nur über Dragon Quest 3, sondern auch Dragon Quest XII kam zur Sprache. Auf die Frage nach der Zukunft der beiden Titel antwortete er zwar vage, aber seine Aussage macht zumindest Hoffnung auf konkretere Informationen in der kommenden Zeit.Im Zuge des Gesprächs zwischen Horii und dem Portal Famitsu (via Nintendo Everything ) ging es insbesondere um die Kollaboration zwischen dem Videospiel-Veteranen und einem bekannten japanischen Spielzeugdesigner. Dabei plauderte er über viele Aspekte der Dragon Quest-Reihe, aber auch über privatere Themen wie seine Kindheit. Angesprochen auf die Zukunft des Dragon Quest III HD-2D Remakes und Dragon Quest XII versprach er den Fans folgendes:"Wir arbeiten hart an Dragon Quest XII und dem Dragon Quest III HD-2D Remake! Ich kann noch nicht viel sagen, aber vielleicht können wir bald mehr Neuigkeiten zu DQIII bekannt geben. Wir sind dankbar, dass die Leute auch große Erwartungen in DQIII setzen".Erst kürzlich gab Publisher Square Enix bekannt, dass wir neue Informationen über Dragon Quest-Spiele auf dem Jump Festa, welches zwischen dem 17. und dem 18. Dezember in Japan abgehalten wird, erwarten dürfen. Möglicherweise nutzt man die Gelegenheit, um die von Horii versprochenen Informationen zum HD-2D Remake von Dragon Quest III zu überbringen.Bislang ist noch nicht bekannt, für welche Konsole der Titel überhaupt erscheinen soll, allerdings gibt es mit Octopath Traveller aus dem Jahre 2018 und dem in diesem Jahr erschienen Live A Live bereits zwei würdige Vertreter auf dem Markt, die im HD-2D-Stil des Dragon Quest 3 Remakes gehalten sind.Letztes aktuelles Video: Japanischer Trailer