Daymare: 1994 Sandcastle: Der Horror geht weiter

Neue Charaktere und große Comebacks - decke das an einem der geheimsten Orte der Welt verborgene Geheimnis auf, indem du in die Rolle der Hauptfigur Reyes, der Spezialagentin von H.A.D.E.S., schlüpfst und die Vergangenheit einiger der beliebtesten Charaktere von Daymare: 1998 rekonstruierst.

Tödliche und schreckliche Feinde - bekämpfe, töte und zerstückle die neuen Feinde, die zwischen dir und der Erfüllung deiner Mission stehen, in jedem Detail so erschreckend intelligent, aggressiv und realistisch.

Überarbeitetes Interface - der G.A.G. ist zurück, wenn auch auf völlig neu gestaltete Weise. Verwalte dein Inventar, deine Munition und deine Gesundheitsgegenstände direkt über die neue Spieloberfläche, die noch nie so einfach und intuitiv war.

Auge an den Scanner - Dank des innovativen Geräts am Arm von Reyes kannst du Teile der Umgebung analysieren und neue Rätsel zum Lösen aufdecken, geheime Dokumente aufheben und versteckte Gegenstände entdecken!

Bist du sicher, dass es tot ist? - Bereite dich in Daymare: 1994 Sandcastle darauf vor, dich den härtesten und aggressivsten Feinden zu stellen, die du jemals gesehen hast. Selbst wenn du sicher bist, dass du einen getötet hast, wirst du feststellen, dass er in einer völlig neuen Form und sogar noch tödlicher als zuvor zurückkehren kann!

Atemberaubende und beeindruckende Grafiken, Soundeffekte und Soundtracks - dank der Leistung der Unreal 4 Engine widerfahren dir die schrecklichsten Erlebnisse!

Zurück in die 90er... schon wieder! - Wenn du die Nostalgie von Daymare: 1998 geliebt hast, wird dir Sandcastle in Daymare: 1994 das Gefühl vermitteln, einen typischen Action-Horrorfilm der 90er Jahre zu erleben und zu spielen. Erwarte eine Zeitreise zu vielen bekannten Referenzen und einer schrecklich authentischen Atmosphäre mit Retro-Flair.

Friere ein! - Es wird sicherlich keinen Mangel an Waffen geben, aber bereite dich darauf vor, dich mit einer der innovativsten und mächtigsten Waffen auszurüsten, die jemals hergestellt wurden: dem Frostgriff! WARNUNG: Er kann flüssigen Stickstoff enthalten.

Veteran oder Rookie - Wähle die am besten geeignete Spielschwierigkeit basierend auf deinen Kampffähigkeiten und deiner Erfahrung mit Survival Horror. In jedem Fall wird es eine ernsthafte Herausforderung für schwache Nerven sein!

Screenshot - Daymare: 1994 Sandcastle (PC) Screenshot - Daymare: 1994 Sandcastle (PC) Screenshot - Daymare: 1994 Sandcastle (PC) Screenshot - Daymare: 1994 Sandcastle (PC) Screenshot - Daymare: 1994 Sandcastle (PC)

Mit Daymare: 1994 Sandcastle haben die italienischen Invader Studios und Leonardo Interactive eine Fortsetzung des Survival-Horrorspiels Daymare: 1998 angekündigt, die 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S erscheinen soll. Auf Steam kann man den auf Basis der Unreal Engine 4 entstehenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Daymare: 1994 Sandcastle ist ein storygetriebenes Survival-Horror-Spiel aus der dritten Person, welches auf das von Kritikern gefeierten Daymare: 1998 folgt. Schlüpfe in die Rolle der Spezialagentin Dalila Reyes, einer ehemaligen Regierungsspionin, die jetzt im Dienst einer Einheit namens H.A.D.E.S (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) steht und bereite dich darauf vor, den kultigsten und mysteriösesten Ort der Geschichte zu betreten. Sei aber vorsichtig, denn in der Dunkelheit der trostlosen, labyrinthischen Tiefen des Militärforschungszentrums erwartet dich etwas Gruseliges und Tödliches!Schnappe dir eine der innovativsten und technologisch fortschrittlichsten Waffen aller Zeiten und bereite dich darauf vor, dich noch nie dagewesenen Kreaturen zu stellen, während du dich durch eine Reihe schrecklich eindrucksvoller Umgebungen bewegst, die alle entdeckt werden wollen. In Daymare: 1994 Sandcastle erwartet dich eine perfekte Mischung aus heftigen und tödlichen Feinden, Hardcore-Action-Spielmechaniken, Umgebungsrätseln, einem coolen Soundtrack, viel Erkundung und massiven Dosen konzentrierten Horrors. Kein Ort ist sicher, besonders wenn du von Ihren Albträumen gejagt wirst."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer