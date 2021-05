Out of Space: Kooperative Weltraumtaktik hebt auf PS5 und XBS ab

Kaufe, errichte und platziere neue Technologien, während du deine Systeme effizient und nachhaltig betreibst

Starte dein Raumschiff, indem du Alienglibber recycelst und Energiebatterien produzierst

Ernte und bewirtschafte deine fruchtbaren Gärten, damit du jeden satt bekommst

Reinige Räume mit Wischmopps und Wasser, und halte gleichzeitig die tödliche Alienbedrohung im Zaum

Halt ein Nickerchen auf dem Sofa, während deine Freunde dringend deine Hilfe brauchen

Automatisiere das Reinigen und Ernten mithilfe von Robotern

Adoptiere eine Katze oder einen Hund, die dich dafür lieben und dir auf jede ihnen mögliche Art und Weise helfen werden

Prozeduraler Raumschiffgenerator: Bei jedem Spiel wartet eine neue Herausforderung

Missionen, die den Spielerfortschritt steuern und dafür ausgelegt sind, Spaß auf der Couch zu haben

Schalte neue Inhalte frei durch das Erspielen von Errungenschaften

Spiele im Einzelspielermodus oder lokal im Multiplayermodus

Hier gibt's keine Waffen. Greif zum Wischmopp und wisch dich aus der Gefahr

Am 26. Mai 2021 haben die brasilianischen Behold Studios ( Knights of Pen & Paper Galaxy of Pen & Paper ) und Plug In Digital die bereits für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erschienene Couch Edition ihres auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Koop-Strategiespiels Out of Space auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 9,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Out of Space ist ein LOKALES Koop-Multiplayerspiel, bei dem es ums Zusammenleben in einem Haus im Weltall geht. Du und deine Freunde ziehen in ein Haus im Weltall, wo ihr euch mit einer tödlichen Alienplage herumschlagen müsst und euch der Herausforderung stellt, ein nachhaltiges Raumschiff zu bauen. Und natürlich soll'€™s auch gemütlich werden!Jede Partie beginnt in einem prozedural generierten Raumschiffhaus, das dir deine beste Planungs- und Teamworkfähigkeiten abverlangt, um ein sauberes und gemütliches Zuhause zu erschaffen. Du und deine Freunde müssen Ressourcen generieren, Müll und Alienglibber recyceln, neue Technologien kaufen und aufzubauen, und euch umeinander kümmern, damit sich das Chaos, in das ihr geraten seid, irgendwann mal wie ein Zuhause anfühlt. Out of Space ist ein Spiel für Spaß auf der Couch, da es mit seinen kurzen Partien gut dafür geeignet ist, sich den Controller zu schnappen und loszuspielen. Es ist aber auch ein STRATEGIEspiel, das kurz- und langfristige Entscheidungen, den Ausbau und die Eroberung neuer Räume, und den Aufbau von Technologien für automatisierte Abläufe erfordert."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Couch Edition Trailer