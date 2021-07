Sonic Colors: Ultimate: Sega zeigt Neuerungen und Verbesserungen im Trailer

Sega stellt die Neuerungen und die Verbesserungen von Sonic Colors: Ultimate im folgenden Trailer im Vergleich zum Original näher vor. Die überarbeitete Version (Remaster) des Plattformers wird von Blind Squirrel Entertainment entwickelt.Die Entwickler versprechen überarbeitete Grafik (60 fps, bessere Beleuchtung, mehr Details, bis zu 4K-Auflösung), anpassbare Steuerung, ein neues Wisp-Power-Up (Ghost-Wisp: Objekte können durchdrungen werden), einen Remix des Soundtracks und einen Rival-Rush-Modus, in dem man gegen Metal-Sonic antritt, um weitere Belohnungen freizuschalten. Sonic Colors (oder auch Sonic Colours) erschien im November 2010 für Wii und DS, wobei die DS-Version ein komplett eigenes Spiel war. Es war der Nachfolger von Sonic Unleashed (2008).Sonic Colors: Ultimate erscheint am 7. September 2021 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5 (Abwärtskompatibilität), Switch, Xbox One und Xbox Series X/S (Abwärtskompatibilität). Die Konsolen-Versionen erscheinen auch im Handel.