Sonic Colors: Ultimate: Sonic als Laser, Stachelkugel und Igelkopf-Geist im Video

Der aktuelle Trailer zu Sonic Colors: Ultimate stellt die Fähigkeit der helfenden Whisps vor - u.a. den neuen "Jade Ghost Wisp". Dadurch ist Sonic im Video z.B. in Form eines "Cyan Lasers", einer Stachelkugel oder als wabernder Igelkopf-Geist zu sehen. Die überarbeitete Version (Remaster) des Plattformers wird von Blind Squirrel Entertainment entwickelt.Die Entwickler versprechen überarbeitete Grafik (60 fps, bessere Beleuchtung, mehr Details, bis zu 4K-Auflösung), anpassbare Steuerung, ein neues Wisp-Power-Up (Ghost-Wisp: Objekte können durchdrungen werden), einen Remix des Soundtracks und einen Rival-Rush-Modus, in dem man gegen Metal-Sonic antritt, um weitere Belohnungen freizuschalten. Sonic Colors (oder auch Sonic Colours) erschien im November 2010 für Wii und DS, wobei die DS-Version ein komplett eigenes Spiel war. Es war der Nachfolger von Sonic Unleashed (2008).Sonic Colors: Ultimate erscheint am 7. September 2021 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5 (Abwärtskompatibilität), Switch, Xbox One und Xbox Series X/S (Abwärtskompatibilität). Die Konsolen-Versionen erscheinen auch im Handel.Letztes aktuelles Video: HD Updates Spotlight