Sonic Colours: Ultimate: SEGAs rasender Igel ist zurück

Sonics Geschwindigkeit und unaufhaltsame Action: Beschleunige auf adrenalingeladene Geschwindigkeiten, zoome durch die herausfordernden Welten und manövriere Sonic durch gefährliche Hindernisse. Plane Deine Angriffe perfekt, und lade somit Deinen Boost auf, um Super-Sonic-Geschwindigkeiten zu erreichen.

Interstellarer Vergnügungspark: Entdecke und erlebe faszinierende Umgebungen, beispielsweise den Süßen-Berg, der mit allerlei Süßigkeiten gefüllt ist, oder den Aquarium-Park, mit seinen unzähligen Pools voller Meeresbewohner. Alle Parks und Attraktionen sind rund um den mysteriösen Astro-Vergnügungspark angesiedelt.

Wisp-Power-Ups: Sonic verbessert seine Fähigkeiten, indem er die außerirdischen Kräfte der Wisps nutzt. Mit diesen können sowohl Feinde besiegt, als auch die Geheimnisse gelüftet werden, die den interstellaren Vergnügungspark umnebeln. Mit der Ghost-Wisp können sogar massive Objekte durchdrungen und alternative Pfade entdeckt werden.

Besser denn je: Verfügbar auf PlayStation 4, Xbox One und Switch. Sonic Colors: Ultimate ist farbenfroh und trumpft mit überarbeiteter Grafik, verfeinerter Steuerung und vielen weiteren Gameplay-Upgrades auf. Dank Abwärtskompatibilität ist der Titel auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielbar.

"Rival-Rush"-Mode: Teste Deine Fähigkeiten tritt gegen Metal-Sonic an. Besiege ihn, um weitere Belohnungen freizuschalten.

Screenshot - Sonic Colours: Ultimate (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Sonic Colours: Ultimate (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Sonic Colours: Ultimate (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Sonic Colours: Ultimate (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Sonic Colours: Ultimate (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Sonic Colours: Ultimate (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Sonic Colours: Ultimate (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Sonic Colours: Ultimate (PC, PS4, Switch, One)

Am 7. September 2021 haben SEGA und Blind Squirrel Entertainment den rasanten 3D-Plattformer Sonic Colours: Ultimate ab 39,99€ bei vorbestellen ) als Download für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Preis für die Neuauflage von Sonic Colours (zum Test ) via Epic Games Store Microsoft Store und eShop beträgt jeweils 39,99 Euro für die Standard Edition bzw. 44,99 Euro für die Digital Deluxe Edition. Eine physische Veröffentlichung inklusive Baby-Sonic-Schlüsselanhänger soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen:Spielbeschreibung des Herstellers: "In Sonic Colours: Ultimate hat der böse Dr. Eggman einen gigantischen interstellaren Vergnügungspark voller unglaublicher Fahrgeschäfte und farbenfroher Attraktionen gebaut – aber er betreibt ihn mit den Kräften einer gefangenen Alienrasse, den 'Wisps'. Nur Sonic kann die Wisps mithilfe seiner atemberaubenden Geschwindigkeit befreien. Auf seiner Reise lernt er die Geheimnisse dieser erstaunlichen Kräfte kennen, während er sechs einzigartige und farbenfrohe Welten erkundet – allerdings muss sich Sonic in jeder dieser Gegenden vor den zahlreichen Feinden und Hindernissen in acht nehmen. Der blaue Igel wird auf eine harte Probe gestellt, doch die Wisps können auch ihm behilflich sein. Ihre mystischen Kräfte verliehen ihm besondere Fähigkeiten, mit deren Hilfe er die Aufgabe sicherlich mit Bravour meistern wird!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer