Sonic Colours: Ultimate: Neuer Patch mit zahlreichen Bugfixes sowie einem Celebration-Pack veröffentlicht

Celebration-Pack:

Burst-Schuhe

Burst-Handschuhe

Feuerwerk-Boost

Feuerwerk-Aura

Quality-of-Life-Verbesserungen:

Ultimate-Mix / Original-Mix Soundtrack-Toggle

Fullscreen-Boost-Blur An/Aus-Toggle

Tails-Navigation An/Aus-Toggle

Fullscreen-Movie-Playback des Optionen-Satellites

Verbesserte Sicht der Cyan Wisp Anvisierung

Allgemeine Fehlerbehebungen:

Verbesserte Stabilität auf allen Plattformen

Update der Gegner-Angriffsgeschwindigkeit

Verbesserte Green Hover Ring-Dash-Funktion

Verbesserte Sichtbarkeit der Big-Chaser-Attacke (Speziell für Nintendo Switch)

Zahlreiche weitere Bug-Fixes

Wie Sega meldet, steht ein neuer Patch für Sonic Colours: Ultimate ( ab 26,35€ bei kaufen ) auf allen Plattformen zur Verfügung. Mit dem Update werden nicht nur zahlreiche Fehler addressiert und behoben, sondern auch so genannte "Quality-of-Life"-Verbesserungen integriert sowie das neue Celebration-Pack hinzugefügt werden. Apropos "Celebration": Passend dazu hat Sega einen frischen Trailer veröffentlicht, in dem der Auftritt des rasenden Igels mit Zitaten gefeiert wird.Hier die Übersicht der Änderungen:Neue Inhalte für Sonic, inklusive…Sonic Colours: Ultimate wurde am 7. September 2021 für PC, PS4, Xbox One sowie Switch veröffentlicht. Im Test auf 4Players.de konnte der Igel eine Wertung im Gut-Bereich einfahren.Letztes aktuelles Video: Accolades Trailer