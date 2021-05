Kung Fu Jesus: Mit Martial-Arts-Künsten gegen die Unterwelt

Screenshot - Kung Fu Jesus (PC) Screenshot - Kung Fu Jesus (PC) Screenshot - Kung Fu Jesus (PC) Screenshot - Kung Fu Jesus (PC) Screenshot - Kung Fu Jesus (PC) Screenshot - Kung Fu Jesus (PC) Screenshot - Kung Fu Jesus (PC) Screenshot - Kung Fu Jesus (PC) Screenshot - Kung Fu Jesus (PC) Screenshot - Kung Fu Jesus (PC) Screenshot - Kung Fu Jesus (PC) Screenshot - Kung Fu Jesus (PC)

Fight your way to the truth – beat ’em up-style.

Pick up and use various weapons throughout the game.

Experience reality from Kung Fu Jesus' point-of view through a story-driven campaign.

Try your hand at several mini-games.

Unlock powerful combos and special attacks.

Level up your character.

Uncover 3 different endings!

Die Celestial Gold Studios haben Kung Fu Jesus bei Steam veröffentlicht. Im Kern handelt es sich dabei um ein klassisches Beat'em-up, bei dem man in der 2,5D-Seitenansicht durch eine Großstadt zieht und Halunken mit Hilfe von Martial-Arts-Künsten verprügelt. Darüber hinaus werden aber auch Minispiele eingetreut, bei denen man in andere Genres abtaucht. Mit dabei sind u.a. Gokart-Sequenzen, Weltraum-Schlachten, Duelle mit Kampfbooten und wilde Verfolgungsjagden, bei denen man direkt hinter dem Steuer Platz nimmt. Wie das alles zusammenpasst? Der kampflustige Protagonist leidet unter Schizophrenie und driftet dabei immer tiefer hinab in eine alternative Realität, in der er sich auf die Suche nach der Wahrheit begibt.Features:Kung Fu Jesus ist ab sofort bei Steam erhältlich. Derzeit wird noch bis zum 3. Juni ein Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 12,49 Euro gewährt. Für den Soundtrack zeichnet mit Craig Snape übrigens der Gründer der Celestial Gold Studios verantwortlich, der unter dem Künstlernamen "Kung Fu Jesus" Musik produziert. Ab dem 3. Juni wird der Soundtrack auch separat oder im Rahmen eines Bundles bei Steam erhältlich sein. In Zukunft sind außerdem noch Umsetzungen für Konsolen geplant.Letztes aktuelles Video: Trailer