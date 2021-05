Neues Spiel des Sonic Teams (Projektname): Großer Sonic-Titel für 2022 geplant

Zu Ehren des 30-jährigen Jubiläums von Sonic the Hedgehog veranstaltete Sega gestern sein erstes "Sonic Central"-Livestream-Event, das auf YouTube und Twitch übertragen wurde. Neben der Ankündigung des aufgefrischten "Upgrades" Sonic Colors: Ultimate wurde auch ein "großer" neuer Sonic-Teil enthüllt - oder besser "angeteasert". " Neues Spiel des Sonic Teams " nennt Sega den Titel vorerst, er soll 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC erscheinen.Mehr wurde noch nicht verraten, es dürfte sich aber natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder um ein typisches Jump-'n'-Run handeln. Wer möchte, kann sich die Wartezeit schon mit der Deutung der Zeichen und Szenen im kurzen Teaser-Trailer verkürzen, in dem Sonic durch den Wald düst: