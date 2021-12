Sonic Frontiers: Name bestätigt, neuer Trailer zeigt das Open-World-Projekt mit dem blauen Igel

Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Publisher Sega und die Entwickler von Sonic Team haben im Mai 2021 einen ersten Teaser zum nächsten Hauptspiel der Reihe veröffentlicht. Im Rahmen der diesjährigen Game Awards wurde Sonic Frontiers, dessen Name nach den Gerüchten im Vorfeld endlich bestätigt ist, nun mit einem Trailer enthüllt. Es handelt sich um einen weiteren 3D-Ableger mit dem blauen Igel, der allerdings zum ersten Mal eine komplett offene Spielwelt bieten wird. Erste Szenen aus dem Projekt zeigen Landschaften, die unter anderem an Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnern.Im Moment ist die Veröffentlichung von Sonic Frontiers gegen Ende 2022 geplant. Das Spiel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Die Entwickler wollen mit dem Titel den Grundstein für die Zukunft von Sonic the Hedgehog legen. Erst im September wurde mit Sonic Colours: Ultimate eine Neuauflage des 3D-Jump 'n' Runs aus dem Jahr 2010 veröffentlicht. Neben der Enthüllung von Sonic Frontiers, haben die Schauspieler Jim Carrey und Ben Schwartz auch den ersten Trailer zum Kinofilm "Sonic the Hedgehog 2" auf der Bühne der Game Awards 2021 mit den Fans geteilt.Letztes aktuelles Video: Ankündigung