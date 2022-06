Sonic Frontiers: Neuer Teaser zeigt Gameplay-Schnipsel

Der geistige Nachfolger des Dreamcast-Hits Sonic Adventure nimmt weiter Form an. Ein neuer, allerdings recht kurzer, Teaser gibt einen Ausblick auf Spielwelt, Optik und Manöver des blauen Kult-Igels.Damit der geplante Release von Sonic Frontiers gegen Ende 2022 gehalten werden kann, schraubt das hauseigene Sonic Team von Sega fleißig am neuen Open-World-Abenteuer des pfeilschnellen und heißgeliebten Igels. Ein neuer Teaser zeigt Sonic in Aktion, die Spielwelt erinnert optisch an die Umgebungen aus Spielen der Xenoblade-Reihe.Immer feste druff!Natürlich rast Sonic abermals mit einem Affenzahn durch die weitläufige Landschaft, zerknallt mit seinem Dash sonderbare Roboterwesen, für dessen Auslauf es eigentlich nur einen Verantwortlichen geben kann. Die Gegner im Video sind für Sonic natürlich ein Klacks, selbst größere Kaliber sind seinen schnellen Sprungangriffen nicht gewachsen. Auch zu sehen ist der Wandlauf, einfach senkrecht die Wände hochzurennen, um dann oben auf die empfindliche Stelle des Gegners zu klopfen, macht im Teaser einen sehr dynamischen Eindruck.Wie auf SchienenNatürlich auch wieder dabei sind verschiedene Passagen, in denen Sonic auf Schienen durch die Gegend saust, um bestimmte Abschnitte zu meistern – und natürlich unterwegs die heißbegehrten Münzen aufzusammeln. Das gezeigte Gameplay macht absolut Lust auf mehr, vielleicht gibt es ja auf dem Summer Game Fest am 09. Juni ab 20:00 noch etwas mehr vom neuen Sonic-Spiel zu sehen.