Sonic Frontiers: Fans fordern eine Verschiebung des Titels

Kein Schwung in der Spielwelt





Nach Ansicht der Fans fehle es dem gezeigten Gameplay an Schwung, die Spielwelt wirke leer und uninspiriert. Dazu käme eine fehlende Interaktion der der Hauptfigur mit der Spielwelt und generell hüftsteife Animationen wurden ebenfalls bemängelt. Natürlich hoffen die zahlreichen Kritiker darauf, dass ihre Stimmen gehört werden und einen ähnlichen Effekt haben, wie bei der damaligen Motzerei über das Design von Sonic in seinem ersten Kino-Abenteuer. Hier wurde bekanntlich eingelenkt, „Ugly Sonic“ würde komplett überarbeitet, der Look mehr an sein eigentliches Aussehen angepasst.



IGN meldet sich zu Wort



Der Gründer der Fanseite Sonic Stadium und Global Publishing Director bei IGN, Sven Joscelyne, sieht in dem geforderten Aufschub des Spiels kein Allheilmittel. Er meint: "#DelaySonicFrontiers wird nicht funktionieren, weil für mich die Hauptsorge dem gesamten Konzept sowie dem Gameplay-Ansatz gilt; eine Verzögerung, um Bugs zu beseitigen und Inhalte hinzuzufügen, wird das nicht beheben. SonicFrontiers scheint ein hyperrealistisches, kampfbetontes Sonic-Spiel sein zu wollen, das sich an den Filmen orientiert und sich eher auf Sonics Athletik als auf physik- und impulsbasiertes Gameplay stützt. Und das ist auch gut so, wenn das das Ziel ist. Es ist nur nicht das Sonic-Spiel, das ich mir für 2022 erhofft habe."



Letztes aktuelles Video: Ankündigung

Die Gameplay-Präsentation von Sonic Frontiers sorgte nicht nur bei Kollege Matthias für Stirnrunzeln. Auch viele Fans des blauen Igels waren von dem gezeigten Material überhaupt nicht begeistert.Bereits kurz nachdem erste Gameplay-Szenen des kommenden Open-World-Spiele weltweit über die Bildschirme flimmerte, wurde der Hashtag #DelaySonicFrontiers von enttäuschten Fans ins Leben gerufen.