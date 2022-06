Sonic Frontiers: Neue Spielszenen von Sega, jetzt auch mit Kämpfen

Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sonic Frontiers (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Der Release ist noch Monate entfernt, aber der Haussegen hängt schief: Gelingt es Sega, mit den frischen Videos die Zweifler zu überzeugen oder ist der Igel schon in den Brunnen gefallen?Erst gab es einen kurzen Teaser , dann äußerten wir unsere Enttäuschung über die frischen Spielszenen von IGN. Und schließlich forderten Fans sogar die Verschiebung des Spiels . Kurzum: In den letzten zwei Wochen ist so einiges passiert beim neuen großen Igelspiel aus Japan, bei Sonic Frontiers. Natürlich hat der Titel eine faire Chance verdient (und wird sie auch bekommen), wenn er denn in diesem Herbst erscheint – die bisherigen Eindrücke waren aber so negativ, dass aktuell die Skepsis über die Vorfreude dominiert.Nun hat Sega gleich mehrere Gameplay-Schnipsel (siehe die sechs Videos unten) sowie einen Haufen Screenshots veröffentlicht, die etwas mehr Leben in die offene Spielwelt bringen. Wir sehen ein paar kleine Rätsel in Kombination mit Sprungeinlagen, dann Herumsausen in der Welt mit zig Grind-Rails, Jump-Panels & Co. Und schließlich auch ein paar Kämpfe gegen technisch-robotisch aussehende Alienfeinde. Nix mit knuffiger Biene und so – die ersten Gegner, die wir in Sonic Frontiers zu Gesicht bekommen, scheinen aus schwarzem, kantigen Metall zu bestehen.Das Spiel vom Sonic Team ist der erste 3D-Teil seit dem verkorksten Sonic Forces von 2017 – der Titel soll noch in diesem Kalenderjahr für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Switch erscheinen. Sobald wir selbst Hand an Sonic Frontiers legen können, melden wir uns zurück.