Sonic Frontiers: Veröffentlichungstermin mit neuem Trailer enthüllt

Sonic Frontiers: Rasend schnell unterwegs in einer Open World

Der schnellste Igel der Videospielwelt geht sehr bald an die Startlinie, um ins nächste Abenteuer zu düsen. Nachdem Fans schon eine ganze Weile auf den Termin warteten, steht der jetzt fest.Wie ein im Rahmen der Gamescom 2022 neu veröffentlichter Trailer verrät, wird Sonic Frontiers am 8. November dieses Jahres erscheinen. Dann kommen alle Besitzer einer PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch und einem PC in den Genuss des neuesten Abenteuerd rund um die Sega-Ikone. Das neue Video wiederum zeigt derweil abermals neue Spielszenen und deutet auch auf die Handlung des Titels hin:Sehr konkrete Details zur Geschichte gibt es zwar nicht. Aber offenbar wird es unter anderem um einen „mysteriösen Fremden“ gehen sowie eine „kolossale Bedrohung“, mit der Sonic fertig werden muss. Um die Gefahr abzuwenden, muss der blaue Igel die Chaos Smaragde finden und die Macht der Alten anwenden, um die Geheimnisse der Starfield Inseln zu lüften, wie es in der Trailerbeschreibung heißt.In Sonic Frontiers können Spieler eine riesige offene Welt erkunden, die nur so vor Herausforderungen wimmeln wird. Dabei wird es zur Genüge Anspielungen auf vorherige Titel und klassische Spielelemente aus der guten alten Zeit geben.Letztes aktuelles Video: Ankündigung