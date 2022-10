Sonic Frontiers: Bekommt kurz nach Release einen Monster Hunter-DLC

Sonic in Rstung: Ein DLC macht es mglich





Time to get cooking!@monsterhunter DLC is coming to Sonic Frontiers November 14th, at 5pm PST - for free! pic.twitter.com/4OV4Z4LbPB



— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) October 11, 2022

Schon bald darf der berhmteste blaue Igel der Welt wieder rennen: Im November erscheint Sonic Frontiers und lsst euch offene Spielwelten frei erkunden - mit entsprechend hoher Geschwindigkeit.Zudem spendiert Sega dem neuen Auftritt des blauen Igels schon kurz nach Release einen kostenlosen DLC. Zusammen mit Capcom wird es ein Crossover mit Monster Hunter geben.Obwohl Sonic normalerweise bis auf Schuhe und Handschuhe so gut wie keine Kleidung trgt, schlpft er fr die Partnerschaft mit Monster Hunter in eine entsprechende Rstung. Genauer gesagt sogar in zwei verschiedene Rstungen, die am blauen Igel durchaus etwas ungewhnlich aussehen.Die Rstungen sind brigens nur rein kosmetischer Natur und bieten keine speziellen Vorteile im Spiel. Ob sie allerdings ein Hingucker sind, msst ihr selbst entscheiden.Neben den Rstungen enthlt der DLC auerdem ein Minispiel, bei dem ihr mit Sonic grillen msst. Absolviert ihr die kleine Aufgabe erfolgreich, erhlt Segas Maskottchen einen Buff.Der Monster Hunter-DLC erscheint nach aktueller Planung am 14. November und damit gut eine Woche nach dem Release von Sonic Frontiers. Das neue Spiel erscheint nmlich am 8. November fr PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S und die Nintendo Switch.Letztes aktuelles Video: Ankndigung