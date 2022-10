Sonic Frontiers: Sega stimmt mit coolem Comic-Prolog auf den nahenden Release ein

Sonic Frontiers: Bereits zweiter Teil der Comic-Reihe veröffentlicht





Sega veröffentlicht einen offiziellen Comic als Prolog zum baldig nahenden Release von Sonic Frontiers. Er zeigt die Ereignisse, die sich bis zum Start des Spiels zutrugen.Unter dem Namen Sonic Frontiers Prologue: Convergence gibt er uns einen Einblick, wie Sonic und seine Freunde zu den Starfall Islands reisen, um ihre Suche nach den Chaos Emeralds auszuweiten.Nachdem bereits in der vergangenen Woche der erste Teil des Sonic Frontiers-Comics veröffentlicht wurde, folgte nun der zweite Part über den offiziellen Twitter Account von Sonic the Hedgehog.Beide Teile sind lediglich einige wenige Comic-Panels lang, allerdings nahm man sich Zeit für die besonders detailverliebte und farbenfrohe Darstellung der Figuren aus Sonic Frontiers. So sehen wir im ersten Teil des Comics, wie das Team rund um den blauen Igel den Kampf gegen Eggman aufnimmt, jedoch ist dabei nicht alles so, wie es scheint.Und auch im zweiten Teil begegnen wir dem bekannten Superschurken aus dem Sonic-Universum wieder. Der Doktor wartet mit seinem bisher teuflischsten Plan auf und es stellt sich die Frage, ob Sonic und seine Freunde es noch rechtzeitig auf die Starfall Islands schaffen werden, um ihn an der Umsetzung zu hindern.Zusätzlich zu den einzelnen Comic-Panelen kann sich auch das Cover von Sonic Frontiers Prologue: Convergence sehen lassen, welches im Zuge der Ankündigung einer Prequel-Animationsserie veröffentlicht wurde.Der Release des Spiels fällt auf den 8. November. Ab da wird Sonic Frontiers auf allen Konsolen und dem PC zur Verfügung stehen und schon jetzt präsentiert uns ein Trailer die Fähigkeiten des blauen Igels. Letztes aktuelles Video: Ankündigung