Sonic Frontiers: Der blaue Igel rockt im neuen Showdown-Trailer

Sonic Frontiers: Showdown-Trailer stellt Open World in den Vordergrund

Mit Vollgas zum Release

Spätestens seitdem gestern das Embargo für die Tests zu God of War Ragnarök gefallen ist, liegen die Augen aller Spieler wohl auf dem gefährlichen Gespann bestehend aus Kratos und Atreus.Dabei werden die beiden mit ihrem Release am 9. November knapp von einem berühmten blauen Igel überholt: Sonic Frontiers rennt bereits am 8. November auf den PC und die Konsolen und macht sich deshalb bereit für den kommenden Launch. Passend dazu gibt es einen blitzschnellen Trailer mit rockiger Musikuntermalung.Im Showdown-Trailer zeigt sich Segas Maskottchen noch einmal von seiner besten Seite, bei der er natürlich vor lauter Geschwindigkeit kaum zu erkennen ist. Wenn Sonic trotzdem mal eine kurze Pause einlegt oder die Kamera dank Slow-Motion Blicke auf die Videospielikone zulässt, schlägt, tritt und springt Sonic die mechanischen Widersacher des Spiels in Grund und Boden.Passend zum Kampfgetümmel tönt im Trailer ein rockiger Soundtrack, der später auch noch mit Gesang unterfüttert wird und bei dem es sich aufgrund des fallenden Wortes „Frontiers“ wohl um das Main-Theme des Spiels handeln dürfte.Der zweiminütige Trailer lässt Sonic aber nicht nur Bösewichte verprügeln, sondern natürlich auch in Windeseile durch sandige Wüsten, gigantische Fabrikkonstruktionen und grüne Hügel rasen. Wer bei 0:50 etwas zu genau hinschaut, erspäht allerdings den ein oder anderen Einbruch in der Framerate, der im fertigen Spiel hoffentlich nicht allzu sehr ins Gewicht fällt.Der neue Showdown-Trailer ist aber nicht der einzige Ort, an dem euch der blaue Igel kurz vor dem Release von Sonic Frontiers begegnet. Mit einem Werbevideo stellte man Mitte Oktober bereits ausführlich Sonics Arsenal an Fähigkeiten vor, mit denen er sich durch die offene Welt der Starfall-Inseln schlägt.Zudem gab es einen coolen Comic-Prolog , mit dem ihr euch schon mal ein bisschen auf den baldigen Release von Sonic Frontiers einstimmen könnt. Außerdem kündigte Sega schon jetzt einen kostenlosen Monster Hunter-DLC an, mit dem sich Sonic ab dem 14. November in schicke Jagdkleidung hüllen kann.