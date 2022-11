Sonic Frontiers: Vorsicht: Spoiler zum Spiel vor Release im Internet

Sonic Frontiers: Spoiler zum Spiel sind noch schneller als Sonic selbst





It's silly to say this now as it's obvious, but the dam has completely burst with Sonic Frontiers leaks.



Everything's leaked. The OST, story, all Cyberspace level content...everything. It's easy to stumble upon too.



If you're avoiding spoilers, you'll really need to be careful.



— SSF1991 (@SSF1991) November 4, 2022

Das blitzschnelle Marketing der letzten Wochen

Sonic ist bekanntlich der schnellste Igel der Welt, aber jetzt wurde Segas Maskottchen leider überholt: Vor dem Release von Sonic Frontier haben es nämlich Spoiler ins Internet geschafft.Der Grund dafür ist aber kein Hacking-Angriff oder die Weitergabe eines Passworts, wie wir es in der Vergangenheit bei ähnlichen Situationen erlebt haben. Stattdessen haben einige Läden den Release-Termin am 8. November wohl sehr großzügig interpretiert und einige Exemplare von Sonic Frontier unter die Spielerschaft gebracht.Demnach sind erste Bilder der Verpackung und umfassende Beschreibungen von Story-Details und Gameplay-Mechaniken im Internet aufgetaucht, auch auf Twitter sind unter den entsprechenden Suchbegriffen zahlreiche Spoiler zu finden. Wie Fan-Accounts verkünden, sei Sega aber offenbar vorbereitet gewesen und arbeitet hart daran, alle Inhalte aus dem Internet zu tilgen.Neben Bildern und Infos hat es allerdings auch der gesamte Soundtrack von Sonic Frontier auf YouTube geschafft. Tomoya Ohtani, der Sound Director der Sonic-Reihe, warnte Fans deshalb in einem entsprechenden Tweet : „Bitte leakt nicht die unveröffentlichten Lieder von Sonic Frontiers und verderbt allen das Spiel, es macht mich traurig, wenn Leute die Erfahrung für andere ruinieren.“Freunde des blauen Igels sollten in den verbleibenden Tagen bis zum Release also besonders vorsichtig im Internet sein. Immerhin ist es aber ja fast geschafft: Am 8. November rast Sonic Frontiers schließlich bereits auf den PC, die Nintendo Switch, die PlayStation 4 und 5 sowie die Xbox One und Xbox Series X | S.Um die Zeit bis zur Veröffentlichung möglichst spoilerfrei zu überstehen, könnt ihr euch ja noch einmal den zahlreichen Neuigkeiten rund um Sonic Frontiers widmen, die man bei Sega in den letzten Wochen in die Öffentlichkeit gespült hat.Neben einem coolen Comic-Prolog gibt es deshalb gleich zwei Trailer zu sehen, die einmal die Fähigkeiten von Sonic ins Rampenlicht stellen und einmal Kampfszenen und Open World-Sprints mit einem rockigen Soundtrack unterlegen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung