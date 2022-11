Sonic Frontiers: Videovergleich zeigt Unterschiede zwischen PS5 und Switch

Sonic Frontiers: PS5- und Switch-Version im Videovergleich gegenübergestellt

Mit dem Release von Sonic Frontiers stellt sich für viele Spieler vermutlich die Frage, wie sich die PS5- und die Nintendo Switch-Version, rein optisch, voneinander unterscheiden.Wie schlägt sich der kleine Handheld-Hybride aus der japanischen Spieleschmiede gegen die leistungsstarke Konkurrenz aus dem Hause Sony? Ein Side-by-Side-Vergleichsvideo gibt Aufschluss darüber, ob Sonic Frontiers auf der Switch mithalten kann.Dank des YouTube-Channels von GameXplain bekommen wir einen guten Einblick, wie die Realität für Sonic Frontiers auf der Switch, verglichen zur PS5-Variante, aussieht. Die Erkenntnis, die der Videovergleich liefert, dürfte dabei allerdings kaum überraschen.Während die Nintendo Switch im Vergleich zu leistungsstärkeren Konsolen wie der PS5 stets etwas ausgewaschen wirkt, zeigt das Video, wie groß der Unterschied bei einer maximalen Auflösung von 720p und einer Framerate von nur 30 FPS tatsächlich ist.Bereits in den verschiedenen Testberichten zur Nintendo-Version von Sonic Frontiers ist von einer etwas "matschigen" Grafik die Rede. Dies liegt allem voran an der geringeren Auflösung und der bereits angesprochenen, niedrigeren Bildrate, die für eine Verringerung der Details und Texturen führt.In der Vergangenheit wurde der Titel, auch wegen seines Stils, immer wieder mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild verglichen. Was die Entwickler von Sonic Frontiers zu dem Vergleich sagen , erfahrt ihr an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: Ankündigung