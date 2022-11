Sonic Frontiers: Offizieller Launch-Trailer feiert die Veröffentlichung

Sonic Frontiers: Queen liefert passende musikalische Untermalung im Launch-Trailer

SEGA feiert mit dem offiziellen Launch-Trailer zu Sonic Frontiers den Release des neuesten Teils aus der Welt des blauen Igels. Schon seit gestern ist das Action-Adventure erhältlich.Sonic Frontiers setzt dabei auf einen offeneren Ansatz als seine Vorgänger, der mit Leichtigkeit sogar etwas an Breath of the Wild erinnern kann . Spielen könnt ihr es sowohl auf der PlayStation 5, der PlayStation 4, der Xbox Series X|S, der Xbox One sowie auf der Nintendo Switch und dem PC über Steam.Über rund eineinhalb Minuten heizt uns der stachelige Superheld so richtig ein. Untermalt wird das ganze von Queen, die mit ihrem Hit "Don't Stop Me Now" auch über 40 Jahre nach dessen Veröffentlichung noch immer für den perfekt passenden Sonic Frontiers-Song im Launch-Trailer sorgen.Schon im zuvor veröffentlichten Showdown-Trailer rockte der blaue Igel so richtig ab , ehe wenige Tage vor dem Release eine satte Ladung Spoiler die Runde machten, vor denen die Entwickler sogar warnten . Nun, nachdem das Spiel ganz offiziell erhältlich ist, kann ein Blick auf den Videovergleich zwischen der PS5-Version und der Switch-Variante von Sonic Frontiers allerdings nicht schaden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung